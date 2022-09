Dirkač formule 1 Alex Albon (Williams) po operaciji slepiča dobro okreva, so se pa takoj po njej pojavili zapleti in je noč na nedeljo preživel na intenzivni negi.

Na dirki ga je zamenjal Nyck de Vries. Foto: Guliver Image Nedeljsko VN Italije je moral izpustiti prvi voznik Williamsa Alex Albon. V soboto je namreč moral nujno na operacijo slepiča. Njegova ekipa pa zdaj sporoča, da so se pojavili še zapleti, saj je po operaciji (pri zbujanju iz anestezije) prenehal dihati in so ga morali znova intubirati. Gre za mogoč, a zelo redek zaplet. Tako je noč na nedeljo v bolnišnici San Gerardo prebil na intenzivnem oddelku. Njegovo stanje se je v nedeljo izboljšalo in je zdaj že na običajnem oddelku. V bolnišnici v Italiji pa bo ostal vsaj še do torka.

Iz Williamsa še sporočajo, da se tajsko-britanski dirkač še naprej nadeja, da bo pripravljen za naslednjo dirko, ki bo čez tri tedne v Singapurju. Kako pozitivno gleda na svet, je pokazal že pred operacijo, ko je na Instagramu zapisal: "Negativno: izpustil bom, kot kaže, dober konec tedna za nas in bolečina. Pozitivno: manjša težava za Singapur in kul brazgotine." Po operaciji in zapletu se sam na družabnih omrežjih še ni oglasil.

Albona je v Monzi zelo uspešno zamenjal Nyck de Vries. Nizozemec je na svoji prvi dirki v formuli 1 za deveto mesto osvojil dve točki.