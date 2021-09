Imenitna vrnitev F1 na Nizozemsko: Verstappnu zmaga in vodstvo v svetovnem prvenstvu!

Verstappen je z izjemo prehitevanja Bottasa ob različnih strategijah Mercedesovih dirkačev vodil od starta do cilja. Tudi deljena strategija v zadnjih letih najboljšega moštva pa ni pomagala, da bi ugnali domačega junaka.

Triindvajsetletni Nizozemec je tako pred ogromnim številom v oranžno odetih navijačev (zbralo se jih je okoli 100.000) slavil 17. zmago v karieri in tako zaokrožil popoln konec tedna, potem ko si je v soboto priboril še deseti "pole position".

Obenem je prevzel še vodstvo v skupnem seštevku, po 13 dirkah je zbral 224,5 točke, Hamilton ima tri manj (za najhitrejši krog je dobil dodatno točko). Na tretje mesto se je prebil Bottas, ki je doslej zbral 123 točk.

Norišnica na tribunah

"Kot lahko slišite, je vzdušje neverjetno. Pričakovanja pred koncem tedna so bila visoka in vedno jih je težko upravičiti. To je res izjemen dan, zelo sem vesel tudi prevzema vodstva v skupnem seštevku. Start je bil pomemben, Mercedes pa nam je v nadaljevanju dirke želel težiti delo, ampak kljubovali smo jim zelo dobro in zares smo lahko ponosni na opravljeno delo," je po dirki razlagal vodilni v skupnem seštevku.

Razen nekaj varčevanja z gumami ob koncu dirke, posebnih težav ni imel. Nekaj več sta jih imela oba Mercedesa. Hamilton je ostajal blizu Nizozemca, medtem ko je z drugačno strategijo ob pomanjkanju prave hitrosti hitro zaostal Bottas. Predvsem sedemkratni svetovni prvak Hamilton je v dirki zelo užival.

Hamilton navdušen: To je zdaj ena mojih najljubših prog

"Kakšna dirka, kakšno občinstvo. Max je sijajno opravil delo. Dal sem vse od sebe, pritiskal na vso moč, a danes so bili on in njegova ekipa enostavno prehitri. To je res izjemna proga, zadnji krog, ko sem naskakoval najhitrejši krog na dirki, je bil nekaj najlepšega, saj sem lahko pritiskal in užival s prazno posodo goriva. To je zdaj ena mojih najljubših prog," se je vsaj malce Nizozemcem prikupil 36-letni Britanec.

Razočarano je po zaključku dirkaškega konca tedna deloval Bottas. V zadnjih krogih je celo malce razhudil ekipo, potem ko so ga iz boksov prosili, da naj z novimi pnevmatikami, ki jih je nadel ob drugem postanku, ne cilja na najboljši krog. Pa ga je vseeno dosegel, a so nato poklicali v bokse še Hamiltona, da mu moštveni kolega ni odščipnil točke v boju za naslov prvaka.

🏁 TOP 10 FINISHERS 🏁



1 VER

2 HAM

3 BOT

4 GAS

5 LEC

6 ALO

7 SAI

8 PER

9 OCO

10 NOR #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/ECRX2ZHtMm — Formula 1 (@F1) September 5, 2021

Brez pravega razburjenja je do četrtega mesta zanesljivo pripeljal Francoz Pierre Gasly (Alpha Tauri), za njim pa je ciljno črto prečkal dirkač Ferrarija, Monačan Charles Leclerc. Točke so do desetega mesta osvojili še Španca Fernando Alonso (Alpine) in Carlos Sainz mlajši (Ferrari) ter Mehičan Sergio Perez (Red Bull), Francoz Esteban Ocon (Alpine) in Britanec Lando Norris (McLaren).

Naslednja dirka za veliko nagrado Italije v Monzi bo na sporedu že 12. septembra. Ta bo potekala po preizkusnem programu konca tedna s kvalifikacijami v petek (18.00) in kvalifikacijsko dirko v soboto (16.30). Prestižna dirka v Monzi bo na vrsti v nedeljo ob 15. uri.

Izidi, VN Nizozemske (72 krogov, 306,648 km): 1. Max Verstappen (Niz/Red Bull Racing) 1:30:05,395 (204,228 km/h)

2. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) + 20,932

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 56,460

4. Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) 1 krog

5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

6. Fernando Alonso (Špa/Alpine)

7. Carlos Sainz (Špa/Ferrari)

8. Sergio Perez (Meh/Red Bull)

9. Esteban Ocon (Fra/Alpine)

10. Lando Norris (VBr/McLaren)

... Najhitrejši krog:

Lewis Hamilton (72.; 1:11,097)

Skupni vrstni red (po 13 od 22 dirk): 1. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 224,5

2. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 221,5 točke

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 123

4. Lando Norris (VBr/McLaren) 114

5. Sergio Perez (Meh/Red Bull) 108

6. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 92

7. Carlos Sainz (Špa/Ferrari) 89,5

8. Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) 66

9. Daniel Ricciardo (Avs/McLaren) 56

10. Fernando Alonso (Špa/Alpine) 46

... Konstruktorji:

1. Mercedes 344,5

2. Red Bull 332,5

3. Ferrari 181,5

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

