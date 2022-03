Huda nesreča Schumacherja, šok tudi za Hamiltona

Mick Schumacher Foto: Guliver Image Pet minut pred koncem drugega dela kvalifikacij je direktor dirke že drugič izobesil rdečo zastavo. Hudo nesrečo je doživel mladi nemški voznik Mick Schumacher (Haas). Zavrtelo ga je na ravnini pri veliki hitrosti in je z vso silo dvakrat treščil v betonski zid. Ponovnega posnetka nesreče niso pokazali. Trčenje je bilo tako silovito, da je odlomilo sprednji in zadnji del dirkalnika, tudi menjalnik.

Po prvih podatkih iz ekipe Haas je sin Michaela Schumacherja pri zavesti in na poti v zdravniški mobilni center na dirkališču. Pred nesrečo je bil na devetem mestu in z realnimi možnostmi za preboj v zadnji del kvalifikacij.

We’ve heard that Mick is conscious, out of the car and currently on his way to the medical centre. #HaasF1 #SaudiArabianGP #Quali