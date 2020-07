Hamilton: Gre za enakost, ne za politiko

Hamilton, edini temnopolti dirkač F1, je imel oblečeno majico v podporo gibanju Black Lives Matter in je tudi sicer dejavni borec proti rasizmu. Preostali dirkači, ki so z njim pokleknili pred dirko, pa so nosili majice z napisom "End rasizm" oziroma končajmo rasizem.

Šest dirkačev pa je med protestom in poslušanjem himne ostalo na nogah; že pred tem sta to napovedala Ferrarijev dirkač Charles Leclerc in Red Bullov Max Verstappen, ki sta potrdila, da je prišlo do spora med tekmovalci.

"Danes je bil pomemben dan zame in za vse ljudi, ki si prizadevajo in upajo na spremembe. Za bolj enako in bolj pravično družbo," je Hamilton po dirki, ki jo je končal na četrtem mestu, zapisal na Instagramu.

"Morda me bodo v medijih kritizirali, ampak ta boj je boj za enakost, ne za politiko ali promocijo," je še dodal.

Medtem pa je Leclerc že pred dirko na Twitterju zapisal, da vseh 20 dirkačev SP skupaj z ekipami podpira boj proti rasizmu in predsodkih in obenem podpira načela raznolikosti, enakosti in vključenosti vseh, tako kot tudi krovna zveza Fia.

"Sam ne bom pokleknil, kar pa ne pomeni, da sem manj zavzet kot drugi v boju proti rasizmu," je pred dirko napovedal Leclerc, Verstappen pa je tvitnil: "Zelo se zavzemam za enakost vseh in boj proti rasizmu. Ampak obenem verjamem, da ima vsak pravico do izražanja na svoj način, kot mu ustreza. Danes ne bom pokleknil, ampak spoštujem vsakega, ki se bo odločil za tovrsten protest."

Nikogar ni izrecno prosil

Šestkratni svetovni prvak Hamilton je po dirki še poudaril, da nikogar ni izrecno prosil, naj poklekne z njim. "Nikoli nisem prosil ali zahteval od nikogar, naj poklekne. Seb (Vettel, op. STA) in Romain (Grosjean, op. STA) sta sama izpostavila to vprašanje in vprašala dirkače, če so za to in številni so dejali, da bodo pokleknili," je za francosko agencijo afp dejal Hamilton, ki se je zahvalil sotekmovalcem za njihovo podporno gesto.