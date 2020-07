Finec brez težav do zmage, za njim pa prava drama

Štartni vrstni red se je od včerajšnjih kvalifikacij do današnjega štarta nekoliko spremenil, pritožba Red Bulla, da je Hamilton svoj hitri krog odpeljal pod rumeno zastavo (ko je s steze zapeljal Bottas), je bila uspešna, šestkratnemu svetovnemu prvaku so komisarji prisodili tri mesta slabši položaj, dirko je tako začel s pete pozicije.

Valtteri Bottas se je s štarta odpeljal tekmecem, Hamilton pa se je s hitro prebil do drugega mesta, do četrtega kroga je bil že za Verstappnom, ko je zlahka opravil s Sergiem Perezom in Lancom Strollom, po odstopu Verstappna se je podal v lov za moštvenim kolegom.

Ničla za Red Bull

Verstappen, ki je štartal z drugega mesta, darila ni uspel izkoristiti, v 11. krogu ga je na cedilu pustila tehnika, njegov Red Bull je izgubil moč , počasi se je Nizozemec še uspel privleči do boksov, kjer pa so mu mehaniki sporočili, da je dirke zanj konec. V 19. krogu je enaka usoda doletela še njegovega nekdanjega moštvenega kolega Daniela Ricciarda (Relnault). Pri odstopu Kevina Magnussena (Haas) v 26. krogu je na stezo zapeljal varnostni avto in časovne prednosti ali zaostanki med dirkači so se izničili.

V 56. krogu je na ciljni ravnini svojo Alfo Romeo parkiral še Kimi Räikkönen, na stezo je še drugič pripeljal varnostni avto, ko se je umaknil, pa se je spet začelo dogajati marsikaj. Tako je Hamiltona, ki na drugem mestu ni mogel slediti tempu Bottasa napadel Alex Albon, dirkača sta rahlo trčila in Tajec se je zavrtel, nekaj krogov kasneje pa odstopil. To je bila ničla za Red Bull.

Hamilton po kazni zdrsnil z odra za zmagovalce

Ferrarijev Leclerc se je večji del dirke boril s Carlosom Sainzem in Landom Norrisom, njegov moštveni kolega Sebastian Vettel je v 31. krogu brezglavo napadel Sainza in se zavrtel ter zdrsnil po razpredelnici, medtem ko je mladi Monačan zadržal mirno kri in se na koncu prebil celo do drugega mesta, po tem, ko je Hamilton zaradi petsekundnega kazenskega pribitka, ki si ga je prislužil s prehitro vožnjo skozi bokse, zdrsnil z odra za zmagovalce.

Nadvse vesel dan je za Landa Norrisa, ki je prvič stopil na stopničke, do točk pa so danes prišli še Carlos Sainz, Sergio Perez, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Antonio Giovanazzi in Sebastian Vettel, ki so se zvrstili od petega do desetega mesta.

Klečali proti rasizmu, a ne vsi Pred dirko je večina od 20 dirkačev pokleknila v znak solidarnosti z gibanjem "Black Lives Matter" (Črna življenja štejejo) in protestniki proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi, ki so v ZDA ulice zasedli po umoru Georga Floyda in se nato razširili turi po svetu. Lewis Hamilton, prvi in edini temnopolti dirkač v F1, je v zadnjih tednih odprl tudi vprašanje enakosti ras v motošportu in namignil, da svet F1 nikakor ni nedolžen v tem pogledu. Foto: Reuters A danes se mu je šesterica dirkačev pridružila zgolj z nošenjem majic z napisom "končajmo rasizem", ni pa tudi pokleknila. To so bili Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Danil Kvjat, Antonio Giovanazzi in Kimi Räikkönen. Leclerc je prek družbenih omrežij sporočil, da zaradi tega ni nič manj zagrizen borec za izkoreninjenje rasizma, pač pa se v tem boju bolj kot na "simbolične geste" zanaša na "vsakodnevna dejanja".

