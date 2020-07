Hamilton najhitrejši na treningih pred VN Avstrije

Sezona formule 1 se je v petek vendarle začela, v avstrijskem Spielbergu, ki je prva postaja v letošnji zaradi novega koronavirusa dodobra spremenjeni sezoni, pa sta oba uvodna dneva izstopala Mercedes in svetovni prvak Lewis Hamilton. Britanski dirkač je bil najhitrejši na vseh treh prostih treningih za veliko nagrado Avstrije v Spielbergu. Na zadnjem treningu na praznem dirkališču na avstrijskem Štajerskem je pred današnjimi kvalifikacijami za desetinko in pol prehitel moštvenega kolega pri Mercedesu Valtterija Bottasa. Tretje mesto je z zaostankom slabih treh desetink zasedel Max Verstappen.

Na drugem treningu v petek je branilec naslova prehitel moštvenega sotekmovalca Finca Valtterija Bottasa, tretji čas je dosegel Mehičan Sergio Perez (Racing Point), za njim sta končala še Ferrarijev dirkač Nemec Sebastian Vettel in Renaultov Avstralec Daniel Ricciardo.

Na petkovem dopoldanskem prvem treningu sta Mercedesova dirkača že nakazala današnjo prevlado, saj je bil vrstni red na prvih dveh mestih enak, tretji je bil takrat Red Bullov Nizozemec Max Verstappen, četrto in peto mesto sta pripadla Špancu Carlosu Sainzu (Mclaren) in Perezu.

Mercedesovi dirkalniki so bili ob novem začetku sezone obarvani črno, tudi zaradi Hamiltonovega boja v zadnjem mesecu, ko se je pridružil svetovnemu gibanju proti rasnemu razlikovanju v ZDA in po svetu. Ob tem so v najboljši ekipi zadnjih let dirkalnika opremili še z napisoma Black Lives matter (živeljnja temnopoltih so pomembna) in End racism (končajmo rasizem).

Foto: Reuters

Nova podoba

A Mercedes ni izstopal le z novo zunanjo podobo, na dirkališču pa ni bilo po štirih mesecih prisilnega premora skoraj nič novega, saj so bili tekmeci v ozadju.

"Odlično je, da smo spet na stezi. Novi avto je očitno zelo dober, zelo mi ustreza," je po petkovem dnevu dejal svetovni prvak, ki bo v tej sezoni lovil sedmi naslov. Potem je pojasnil še razloge za novo zunanjo podobo, tudi sam je namreč imel oblečen črn kombinezon in je vozil s črno čelado.

"Že dolgo smo razmišljali o spremembi. Doslej sem vozil v belem in v srebrni puščici, zdaj sem vse prilagodil dirkalniku. Tudi na ta način spodbujamo enakost. Končno nas slišijo in zdaj je priložnost, da sporočilo o enakosti še bolj razširimo. Ni dovolj samo reči, da bomo skušali nekaj narediti," se je na svoj boj ob stezah navezal Hamilton. V Avstriji bo v nedeljo lovil svojo drugo zmago na tem prizorišču po letu 2016.

Zadovoljen je bil tudi vodja ekipe Toto Wolff: "Seveda, brez dvoma je bil dan odličen. Nobenih težav nismo imeli. Vemo, da smo na pravi poti. Toda poračunali bomo šele v nedeljo."

Danes bodo na Spielbergu, kjer zaradi varnostnih ukrepov ni gledalcev, kvalifikacije, v nedeljo pa se bo sezona 2020 namesto marca v Avstraliji po koronankrizi vendarle začela s prvo dirko v Avstriji. Isto dirkališče pa bo nato naslednji teden gostilo še eno dirko, ki pa se bo imenovala VN Štajerske.

