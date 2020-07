Računalniški dirkaški goljuf dobil drugo priložnost v realnem dirkanju

Abt si je pred dvema mesecema, ko so bili spletni nadomestki pravih športnih dogodkov med koronakrizo v največjem razmahu, privoščil potezo, po kateri je ostal brez službe pri moštvu Audi v tekmovanju svetovnega prvenstva formule E.

Na spletni dirki Race at Home Challenge je najprej prekinil spletno povezavo s kamero, pozneje pa je namesto njega dirkalnik upravljal Lorenz Hörzing, profesionalni igralec spletnih iger. Tekmeci in gledalci pa so Abta hitro razkrinkali, tudi zato, ker na prejšnjih dirkah nikoli ni prišel do točk, na tisti pa si je privozil tretje mesto. Dirkač se je za nespametno potezo opravičil še isti dan, vodstvo tekmovanja mu je naložilo plačilo 10.000 evrov kazni.

Audi ni imel razumevanja za goljufijo in je dirkača zaradi kršenja načela fair playa in povzročanja škode ugledu ekipe odpustil.

Abt pa je zdaj dobil drugo priložnost, saj ga je do konca sezone najela ekipa NIO 333. V njej bo zamenjal Kitajca Maa Qinghuo, ki ne bo mogel proti na tekme v Nemčiji zaradi omejitve potovanj.

Sezona formule E se bo nadaljevala in končala s petimi dirkami na nekdanjem berlinskem letališču Tempelhof v začetku avgusta.

"Prevzemam odgovornost za to, kar se je zgodilo na spletni dirki. Bila je moja napaka, zato ne morem zameriti nikomur. Sem pa vesel, da spet lahko pogledam naprej in delam to, kar počnem najrajši, dirkam," je sporočil 27-letni Abt.

Ob februarski prekinitvi sezone zaradi pandemije novega koronavirusa je bil na 17. mestu skupnega seštevka. Na berlinsko prizorišče ima lepe spomine, saj je tam na dirki leta 2018 že zmagal.

