Formula E s kar šestimi dirkami v Berlinu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prvih petih dirkah v Savdski Arabiji, Čilu, Mehiki in Maroku bo zadnjih šest preizkušenj potekalo v Berlinu, a brez gledalcev, četudi je moč v Nemčiji po zadnjem sprejetem odloku gostiti do 1000 gledalcev na športnih prireditvah.

V trojnem sporedu s po dvema dirkama bodo prireditelji na zapuščenem letališču konfigurirali tri različice steze. Na njih se bodo vozniki za zadnje točke svetovnega prvenstva pomerili 5. in 6. avgusta, nato 8. in 9. avgusta ter za konec prvenstva še 12. in 13. avgusta.

Sezona dirkanja v formuli E se je začela v Savdski Arabiji novembra lani, vodilni v skupnem seštevku pa je Portugalec Antonio Felix da Costa.

V virtualni različici tekmovanja je v začetku tega meseca zmagal Slovenec Kevin Siggy, ki bo za nagrado dobil tudi preizkus pravega dirkalnika formule E.

Preberite še: