Slovenska električna formula, ki so jo zasnovali študentje #video

"V zadnjih letih se je uveljavlja tako imenovana formula E, torej svetovno prvenstvo električne formule, ki jo avtomobilski proizvajalci uporabljajo kot nekakšen dirkaški laboratorij za tehnologijo svojih prihodnjih električnih avtomobilov," je za Planet pojasnil naš novinar Gregor Pavšič.

Pomembni dobavitelji avtomobilske industrije prihodnosti so tudi slovenska visokotehnološka podjetja. Z njihovo pomočjo so mladi študenti iz Ljubljane zasnovali in izdelali prvo slovensko formulo z električnim pogonom, ki doseže hitrost do 130 kilometrov na uro.

V treh sekundah pospeši do 100 kilometrov na uro

Foto: Planet TV Nizka masa, hipni pospeški in odlična vodljivost po progi. To so odlike Svaroga, novega električnega dirkalnika ljubljanskih študentov, ki do 100 kilometrov na uro pospeši v le treh sekundah.

"V primerjavi z avtomobilom za reli je veliko bolj vodljivo. Vsakič ko sem v tej formuli, zelo uživam," je razlagal voznik Svaroga Tim Novak, ki je magistrski študent strojništva in sicer državni prvak v reliju.

Za okoli 50 študenti različnih ljubljanskih fakultet je več kot tisoč delovnih ur in kopica neprespanih noči.

"Konstrukcijo smo začeli v septembru, januarja smo začeli izdelavo komponent, v začetku aprila smo dirkalnik predstavili, zdaj pa dva meseca pridno pridobivamo kilometre na stezi, " je prehojeno pot opisal Jan Kirn, vodja ekipe.

Motorji tudi v Pipistrelovem letalu

Z njim se bodo na mednarodnem študentskem tekmovanju Formula Študent borili za zmago. V različnih cestno-hitrostnih preizkušnjah bi radi premagali več kot 100 prijavljenih ekip. Čaka jih turneja po Evropi.

"Nizozemska, potem nadaljujemo na Madžarsko, iz Madžarske se selimo v Italijo, iz Italije v Avstrijo in nato v Nemčijo in nato končamo na Hrvaškem," Rok Tavčar pravi o potovanjih, ki jih čaka.

Foto: Planet TV

Elektromotorji te formule poganjajo tudi letalo Pipistrela, isti motor pa bo poganjal tudi delno prvi slovenski superšportni avtomobil.

"Zelo smo veseli, ker imamo predvsem zelo močno slovensko avtomobilsko industrijo, ki z veseljem podpira ta projekt, saj tako vlaga v razvoj novega kadra, ta se pozneje pri njih lahko zaposli in že ima osnovne izkušnje in kompetence," je bil zadovoljen Kirn.

Za študente bomo lahko stiskali pesti že v prvem tednu julija, ko jih čaka prva preizkušnja na Nizozemskem.