Slovenec zablestel na virtualnem Le Mansu, a tokrat ne Siggy

Jernej Simončič je v ekipi s pravima dirkačema Tomom Dillmannom in Estebanom Guerrierijem, ter kolegom iz simulacijskega dirkanja Jesperjem Pedersenom zasedel drugo mesto v kraljevskem razredu LMP.

Vrhunci virtualne dirke 24 ur Le Mansa:

Četverica je zaostala le za zmagovalno ekipo Rebellion Williams z vozniki Louisom Deletrazom, Raffaelejem Marciellom, Nikodemom Wisniewskim in Kubo Brzezinskim, prav v zaključku dirke pa na tretje mesto izrinil še eno moštvo Rebellion Williams, z vozniki Agustinom Canapinom, Jackom Aitkenom, Alexom Arano in Michaelom Romanidisom.

Romanidis in Simončič sta v zadnjih krogih dirke, ki se je začela v soboto, končala pa danes, bila trd boj za drugo mesto, z nepopustljivostjo in nekaj osupljivimi manevri pa ga je dobil Slovenec.

Simončičev napad na drugo mesto:

An amazing battle going on for second place between the @RebellionRacing @WilliamsEsports and the @ByKOLLES with just 20 minutes to go!😱 #LeMans24Virtual pic.twitter.com/VB9OIESarw

Do polovice dirke je najbolje kazalo moštvu Red Bull z nizozemskim zvezdnikom Maxom Verstappnom, ki pa je zaradi tehničnih težav zašlo v težave in zdrsnilo po razpredelnici. Simončič ni bil edini Slovenec na dirki, za moštvo Jota Team Redline je vozil tudi naš sim dirkač Kevin Siggy, a s kolegi Antoniem Felixom da Costo, Felixom Rosenqvistom ter Rudyjem van Burenom končal izven deseterice, na 15. mestu.

That's the checkered flag on the first #LeMans24Virtual. Great effort by the entire roster for a solid result. Great fights and experience... just like the real thing!



63 #Corvette - P4 in GTE

64 #C7R - P6 in GTE



Now we get back to it for real July 3-4 in @IMSA at @DIS! pic.twitter.com/glWepeRE8z