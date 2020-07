Tim Gajser prihodnji mesec v Latviji kar trikrat zapored

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši tekmovalci v razredu MXGP bodo v prvi polovici avgusta v Kegumsu zelo obremenjeni. Prva, VN Latvije, bo na sporedu 9. avgusta, med tednom bodo izpeljali drugo preizkušnjo za VN Rige (12. 8.), za konec trojnega sporeda pa se bodo motokrosisti udarili še 16. avgusta na VN Kegumsa.

Vse dirke bodo potekale na spremenjenih konfiguracijah stez, so še sporočili organizatorji. V Kegumsu se bo lahko ob stezi zbralo največ tisoč gledalcev ob upoštevanju tamkajšnjih priporočil oblasti.

Zadnja preizkušnja v Argentini

Gajser je novo sezono MXGP začel z dvema drugima mestoma. Foto: Grega Valančič/Sportida S koledarja so dokončno odpadle dirke za VN Češke, Švedske, Finske, Nemčije, Indonezije in Azije. Sezona se bo po trojnem sporedu v Latviji nadaljevala 6. septembra v Turčiji, potem pa bosta sledili dve na novo načrtovani dirki v italijanski Faenzi, 16. in 20. septembra.

Na koledar je za 27. september dodana še ena preizkušnja v Matterley Basinu, kjer se je 1. marca začela letošnja sezona v MXGP. Sledijo še dirke za VN Lombardije (4. 10.), VN Španije (11. 10.) ter še en trojni spored, tokrat v Belgiji. Tam bodo 18., 21. in 25. oktobra na sporedu VN Flandrije, Limburga in Lommela na sloviti mivkasti stezi v Lommelu.

Novembra se prvenstvo nadaljuje z dirko za VN Trentina (1. 11.), potem pa je pred zadnjo preizkušnjo sezone v argentinskem Neuquenu na vrsti tritedenski premor, v katerega želijo vključiti še eno od dirk za VN Portugalske ali Rusije, ki sta za zdaj še brez datuma. Mogoči datumi za ti dve dirki so 23. ali 30. avgust oziroma 8. ali 15. november.

Slovenski šampion brani naslov v druščini najboljših motokrosistov na svetu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prav tako datuma nima vsakoletni pokal narodov v Matterley Basinu v Veliki Britaniji, kjer bi morala biti preizkušnja reprezentanc 27. septembra.

V prvenstvu so sicer pred nastopom koronske krize izpeljali dve dirki v Veliki Britaniji in na Nizozemskem. Tim Gajser je na obeh zasedel drugo mesto za Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom, za katerim zaostaja devet točk pred nadaljevanjem prvenstva.