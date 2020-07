Kaj počne ljubljenec slovenskih športnih src? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser je trimesečni tekmovalni post prekinil z nastopom na dveh dirkah državnega prvenstva. V Semiču ga je izdal motor, v Orehovi vasi je zmagal. Na nadaljevanje tekem v razredu MXGP bo čakal še več kot mesec dni. Trenira nemoteno, ima pa končno malo več časa za običajno življenje, torej za prijatelje in delo okrog hiše.

Tekme so tisto, zaradi česar športniki garajo od malega. "Dejansko sem pogrešal tekmovalni ritem. Treniral sem normalno naprej, a pogrešal tisti občutek biti na tekmi. Biti na rampi z drugimi sotekmovalci. To je res dober občutek," se je po tem, ko je končno prekinil tekmovalni post, smejalo svetovnemu prvaku v motokrosu v razredu MXGP Timu Gajserju.

Na morju ne izpusti nobenega treninga

Na motorju trenira le nekajkrat na teden. Foto: Grega Valančič/Sportida Marca je na uvodnih dveh dirkah MXGP osvojil dve drugi mesti. Do tretje dirke bo preteklo kar pet mesecev, zato je treningov na motorju zdaj nekoliko manj. ''Dvakrat, maksimalno trikrat na teden,'' poudarja slovenski športni as, ki je zadnji mesec več časa preživel na morju. ''Tam imam tudi fitnes, tako da dejansko ne izpustim niti enega treninga," v pogovoru za Planet TV ni skrival dobre volje.

Od sredine avgusta do novembra si bodo dirke sledile skoraj vsak konec tedna. Po dolgem premoru bo to zelo velik izziv za tekmovalce. ''Vsako slabo je za nekaj dobro. Tudi mi smo zdaj videli, kako je mogoče malo normalno življenje, ko greš lahko malce večkrat na morje. Da poleg vseh potovanj in treningov narediš še kaj drugega,'' je Gajser pojasnjeval, da lahko končno s prijatelji odigra tudi nogomet, hkrati pa postori še dela okrog hiše.

Močno pogreša navijače, ki so mu lani ob ponovnem naslovu svetovnega prvaka priredili nepozaben sprejem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na zadnji dirki v Orehovi vasi je prepričljivo zmagal, zadovoljstva pa v ciljni areni ni mogel deliti z navijači, saj jih ni bilo. "Škoda, ker je dejansko namen tega, da pridem na državno prvenstvo zaradi navijačev, ki nas podpirajo," je pogrešal ljubitelje motokrosa, ki jih v zadnjih letih razvaja z izjemnimi dosežki. Navijačev na njegovo žalost, pa tudi vseh tekmecev, najverjetneje ne bo niti na dirkah razreda MXGP.