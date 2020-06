Pancar še do druge zmage v sezoni, Gajser manjkal

Dirko so sicer zaznamovale tudi zahtevne vremenske razmere. V Mačkovcih so morali prireditelji preizkušnjo v razredu MX50 odpovedati zaradi močnega dežja in preveč blatne steze. V ostalih razredih pa so se dirkači ostro borili za nove točke državnega prvenstva.

Ob odsotnosti Gajserja kraljeval Pancar

V najmočnejšem razredu MX open je spet prevladoval Jan Pancar, ki je ob odsotnosti Tima Gajserja kraljeval na progi v Mačkovcih.

"Pogoji so težki, a to mi ustreza, saj je to dober trening za moje dirke v prihodnje v Evropi. V takem blatu pride še bolj do izraza dobra tehnika vožnje, ne le moč pogonskega agregata," je dejal zmagovalec. Pancar in Peter Irt sta se borila do zadnjih krogov dirke, v obeh vožnjah pa je bil spretnejši Pancar. Skupno tretji je bil v najmočnejšem razredu Miha Bubnič.

Na prvi dirki te sezone je prejšnji teden svetovni prvak Gajser dobil prvo vožnjo, potem pa zaradi okvare motorja moral predčasno končati drugi nastop, tako da je skupno zmagal Pancar.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Podvig Peklaja

V razredu MX85 je imel glavni favorit Jaka Peklaj v prvi vožnji nekaj smole na startu, ko ga je tekmec blokiral. Zato je se v lov za sotekmovalci pognal pravzaprav s predzadnjega mesta. A z drzno in hitro vožnjo je potem napredoval vse do prvega mesta. V drugo je Peklaj skozi cilj pripeljal na drugem mestu, saj ga je prehitel tekmec iz Madžarske Noel Zanocz, ki je bil skupno drugi, tretji pa Avstrijec Maximian Ernecker.

V 125-kubičnem razredu je tako kot na prvi dirki v Semiču prevladoval Gal Hauptman, slavil je pred Denisom Jakšo in Tilnom Tičem, v razredu MX2 pa je bil najhitrejši Jaka Završan, prepričljivo prvi v obeh vožnjah. V MX65 pa je bil najhitrejši Miha Vrh. Pri veteranih je suvereno slavil zmago Sašo Kragelj, ki vnovič ni dovolili nobenega presenečenja.

Naslednja dirka državnega prvenstva bo na sporedu že čez teden dni, ko bo dirkače gostila proga Radizel.