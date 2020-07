Mercedesa odpihnila konkurenco, Bottas za las hitrejši od Hamiltona

Nedeljska dirka (začela se bo ob 15.10) v avstrijskem Spielbergu bo uvod v sezono, ki jo je močno okrnila pandemija novega koronavirusa. Lewis Hamilton se bo v boj za sedmi naslov svetovnega prvaka, s katerim bi se na večni lestvici izenačil z nemško legendo Michaelom Schumacherjem, podal z drugega štartnega mesta, njegov moštveni kolega pri Mercedesu Valtteri Bottas je bil namreč v sobotnih kvalifikacijah najhitrejši, pa čeprav je Anglež prej dobil vse tri proste treninge.

Na dirki v Spielbergu seveda ne bo gledalcev. Foto: Reuters

Mercedesoma se je najbolj približal zmagovalec zadnjih dveh dirk za VN Avstrije, Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom, drugi bolid tega moštva pa je na peto mesto pripeljal Alex Albon. Med oba Red Bulla se je vrinil Lando Norris z McLarnom, šesti čas kvalifikacij je postavil Sergio Perez (Racing Point), Ferrari pa se je znašel šele na sedmem z Monačanom Charlesom Leclercom, medtem ko je Sebastian Vettel izgubil oblast nad vozilom v drugem delu kvalifikacij in bo nedeljsko dirko začel z enajstega mesta.

Lando Norris se je takole razveselil svojega najboljšega kvalifikacijskega dosežka v karieri F1:

Finec pogrešal mravljince

"Pogrešal sem ta občutek, mravljince, ko poženeš dirkalnik do skrajne meje," je povedal Bottas in dodal: "Danes sem dosegel dober rezultat, ampak šteje tisti jutri." Hamilton je čestital kolegu in dejal: "Iz leta v leto dokazujemo, da smo najboljša ekipa. Smo enotni in se borimo skupaj." Tudi Verstappen je bil zadovoljen, razkril je, da bo jutri štartal z drugačnimi pnevmatikami, kar bo "zanimivo. Poskušali bomo kar se da zagreniti življenje Mercedesu."

BOTTAS: "I missed this feeling after qualifying... the shakes... after pushing the car to the limit!



"A good result today, but it's tomorrow that matters"#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/Nl6tFKYQtS — Formula 1 (@F1) July 4, 2020

Osmi v kvalifikacijah je bil Carlos Sainz (McLaren), deveti Lance Stroll (Racing Point), deseti pa Daniel Ricciardo (Renault).

Q3 CLASSIFICATION



It was CLOSE between the Mercedes pair!



Norris splits the Red Bulls in P4 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/AdnaqCl8W0 — Formula 1 (@F1) July 4, 2020

Koledar dirk Dirka Prizorišče Datum VN Avstrije Spielberg 5. julij VN Štajerske Spielberg 12. julij VN Madžarske Budimpešta 19. julij VN Velike Britanije Silverstone 2. avgust VN ob 70. obletnici F1 Silverstone 9. avgust VN Španije Barcelona 16. avgust VN Belgije Spa Francorchamps 30. avgust VN Italije Monza 6. september

Moštva in dirkači F1 v sezoni 2020 Moštvo Motor Dirkača Alfa Romeo Ferrari 065 Kimi Räikkönen (Fin), Antonio Giovinazzi (Ita) AlphaTauri Honda RA620H Pierre Gasly (Fra), Danil Kvjat (Rus) Ferrari Ferrari 065 Sebastian Vettel (Nem), Charles Leclerc (Mon) Haas Ferrari 065 Romain Grosjean (Fra), Kevin Magnussen (Dan) McLaren Renault E-Tech 20 Lando Norris (VBr), Carlos Sainz Jr. (Špa) Mercedes Mercedes-AMG F1 M11 Lewis Hamilton (VBr), Valtteri Bottas (Fin) Racing Point BWT Mercedes Sergio Pérez (Meh), Lance Stroll (Kan) Aston Martin Red Bull Honda RA620H Max Verstappen (Niz), Alexander Albon (Taj) Renault Renault E-Tech 20 Daniel Ricciardo (Avs), Esteban Ocon (Fra) Williams Mercedes-AMG F1 M11 Nicholas Latifi (Kan), George Russell (VBr)

