Fia bo namenila milijon evrov za spodbujanje raznolikosti v F1

Naslov fundacije je We Race as one (Dirkamo kot eno). Gre tudi za besedno igro, saj sta besedi za raso in dirko, race, isti v angleščini. Predsednik federacije za avtomobilistični šport Jean Todt je v izjavi, objavljeni pred odprtjem sezone na Red Bull Ringu v Spielbergu na avstrijskem Štajerskem, dejal, da gre za prvi in ne edini korak, saj jih bo sledilo še več.

"Morali bi se boriti proti kakršni koli obliki diskriminacije, zlasti zaradi barve kože, vere, etničnega ali družbenega porekla," je dejal Todt, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Denarna sredstva bodo šla za spodbujanje programa, ki ga je vzpostavil izvršni direktor formule 1 Chase Carey, ki je pobudo sprožil z milijon dolarjev, 900.000 evrov, lastnega denarja.

Pomoč pri financiranju pripravništva in vajeništva

Fundacija je zasnovana za pomoč pri financiranju pripravništva in vajeništva v skupini F1 za premajhno zastopane skupine z zagotavljanjem možnosti, da izkoristijo svoj potencial. Iz zveze so sporočili, da gre za odpravljanje ovir za nadarjene voznike manjšin na poti od kartinga do vrhunske serije.

Donacija je prispela med sporočili, da bo vsaj pet voznikov v nedeljo naredilo protest s poklekom v podporo gibanju Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo). Kampanja je dobila svetovni zagon po smrti temnopoltega Američana Georgea Floyda, ki se je zadušil, ko mu je s kolenom na vrat pritiskal policist v Minneapolisu.

Lewis Hamilton je odkrit podpornik gibanja in prejšnji mesec je ustanovil svojo Hamiltonovo komisijo. Foto: Reuters

Hamliton s posebno komisijo

Šestkratni svetovni prvak Lewis Hamilton je odkrit podpornik gibanja in prejšnji mesec je ustanovil svojo Hamiltonovo komisijo, da bi odkril vzroke za pomanjkanje raznolikosti v moto oziroma avtomobilskem športu. Hamilton, edini temnopolti dirkač v formuli 1, je sicer pred nedeljsko dirko izrazil veliko obžalovanje zaradi navzoče vsesplošne kulture molka v karavani formule 1 o vprašanju rasizma, kar je označil za "sokrivdo".

Združenje dirkačev formule 1 je v soboto sporočilo, da so združeni proti rasizmu, vozniki pa so se dogovorili, da bodo nosili majice End Racism (Konec rasizma), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

