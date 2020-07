Nepogrešljiv, a na stezi F1 ga danes ne bo želel nihče #foto

Vse od leta 1996 so pri Mercedes-Benzu odgovorni za uradni varnostni avtomobil na dirkah formule ena. To je bil mercedes C36 AMG, nato pa so Nemci vse do danes podaljševali komercialno pogodbo in urejali nove športnike za opravljanje varnostne službe na dirkah F1.

Prvič so na dirki F1 varnostni avtomobil uporabili leta 1973 na dirki v Kanadi, ko je rumeni porsche 914 pomagal umiriti karavano v zelo neugodnih vremenskih razmerah. Toda ker je zapeljal na progo in kolono naredil pred napačnim dirkalnikom, je povzročil veliko zmedo pri časomerilcih in pravilni obdelavi rezultatov.

Uradni avtomobil je bil na dirkah F1 prvič vključen leta 1993. Ta pa še ni bil enoten in dostavljali so ga tudi različni proizvajalci. V začetku osemdesetih je bil v Monaku to še lamborghini countach, leta 1993 v Braziliji fiat tempra, na tragični dirki leto pozneje v Imoli opel vectra in leta 1996 - tik pred podpisom pogodbe z Mercedes-Benzom, kar renault clio.

Od leta 2018 je uradni varnostni avtomobil mercedes GT R, ki se ponaša tudi z dodatnim AMG paketom za dirkališča, visokozmogljivimi zavorami in dodatno učvrstitvijo nagibanja karoserije. Poganja ga štirilitrski twin-turbo motor V8, ki ima moč 430 kilovatov (585 “konjev”) in 705 njutonmetrov navora. Do 100 kilometrov na uro pospeši v 3,6 sekunde in doseže najvišjo hitrost 318 kilometrov na uro.

Z zunanjo podobo mavrice in napisom “We Race as One” bo varnostni avtomobil služil tudi za predstavitev sporočil proti racizmu in izpostavljanje enotnosti ob boju proti epidemiji koronavirusa covid-19.

