Gaslyju prvi prosti trening v Silverstonu, Bottasu drugi

Pierre Gasly (1:27,173) je bil na prvem treningu za 0,456 sekunde hitrejši od Bottasa, tretji čas pa je postavil Nizozemec Max Verstappen (Red Bull, + 0,836), zmagovalec prejšnje dirke konec junija v Spielbergu v Avstriji.

We had a little bit of everything in FP1 at Silverstone 🔄💥☔️#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/6rYWtRrZ65 — Formula 1 (@F1) July 12, 2019

Svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton (Mercedes), vodilni v prvenstvu, je bil četrti (+0,949), na naslednjih dveh mestih sta bila z več kot sekundo zaostanka voznika Ferrarija Charles Leclerc iz Monaka (+1,080) in Nemec Sebastian Vettel (+1,131).

Na drugem prostem treningu pa je na vrh skočil Bottas. Drugi je bil Hamilton, ki je zaostal 0,069 sekunde. Na tretjem mestu je drugi trening končal Monačan Charles Leclerc s Ferrarijem, zaostal je 0,197 sekunde.

A nip and tuck battle but it's Bottas who prevails in FP2 👊#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/TX9Worlg0H — Formula 1 (@F1) July 12, 2019

V soboto je na sporedu še en prosti trening, zatem kvalifikacije. Dirka bo v nedeljo.

