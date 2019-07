Silverstone ostaja v koledarju F1 najmanj do 2024

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Silverstone in Velika Britanija predstavljata zibelko našega športa."

Dirke svetovnega prvenstva formule 1 bodo v Silverstonu najmanj do leta 2024, potem ko sta vodstvo tekmovanja in dirkališča za VN Velike Britanije dosegla dogovor o novem petletnem sodelovanju. Dogovor so potrdili, Silverstone, ki je bil leta 1950 prvo prizorišče F1, pa bo konec tedna gostil letošnjo dirko.