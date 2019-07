Prihodnje leto se bo formula 1 pričela 15. marca v Melbournu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jubilejna 70. sezona v formuli 1 se bo prihodnje leto začela 15. marca v Melbournu, so sporočili prireditelji VN Avstralije. Ta bo na dirkališču v Albert Parku na sporedu že petindvajseto zaporedno leto.

"Albert Park je eno najbolj priljubljenih prizorišč na koledarju formule 1. Vsi se radi vračajo na to dirkališče in ga zelo cenijo, celotnemu dogajanju pa dodaten čar dajejo edinstveni in posebni avstralski privrženci formule 1. Ni boljšega kraja za začetek jubilejne 70. sezone," je v zvezi s tem med drugim dejal izvršni direktor formule 1 Chase Carey.