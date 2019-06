Verstappen izmaknil zmago Leclercu, ta bo moral na prvenec še počakati

Svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je ostal vodilni v prvenstvu, dirko je končal na petem mestu, tudi za Nemcem Sebastianom Vettlom (Ferrari). Hamilton je po štirih zmagah prvič v sezoni ostal brez zmagovalnega odra.

Tri kroge pred koncem je Verstappen prehitel Leclerca, dirkača sta trčila z gumami, Monačan pa je moral ob tem na kratko zapeljati s steze. Prav možno je, da bodo sodniki Nizozemcu dodelili kazenski pribitek in tako bo zmagovalec dirke določen za zeleno mizo.

Verstappen crosses the line -



F1's youngest ever top-two finishers took it to the last lap #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/wPRECyzYvm — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Dirko sta s prve vrste začela Leclerc in Verstappen. Prvi je svoj drugi najboljši startni položaj v karieri dobro unovčil in prišel iz prvih zabojev kot vodilni, Verstappen pa je dobesedno obstal na startni črti.

Vettel hitro skočil na četrto mesto

Hamilton je bil že kmalu na drugem mestu, na katerega je prišel iz četrtega startnega položaja, dve mesti je pridobil tudi Finec Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) in prišel na četrto mesto, na šesto iz devetega pa Nemec Sebastian Vettel (Ferrari). Slednji je bil po šestih krogih že četrti. Leclerc je imel postanek v triindvajsetem krogu za zamenjavo gum, vzel je trše. Ko se je vrnil na dirkališče je bil tretji, za Hamiltonom in Verstappnom.

Foto: Reuters

Po tridesetem od 71 krogov je imel Hamilton 5,383 sekunde prednosti pred Verstappnom, Leclerc je na tretjem mestu zaostajal že za več kot 12 sekund. A je moral prav v tem krogu Hamilton v bokse, kjer so mu namestili novo sprednje krilo in Britanec je nazadoval na peto mesto z več kot 19 sekundami zaostanka za vodilnim Leclercom. Ta je imel dobre štiri sekunde naskoka pred Bottasom, devet pred Vettelom, ki se je prebil na tretje mesto, četrti Verstappen je za Monačanom zaostajal že več kot 12 sekund.

LAP 68/71



Verstappen almost does it - but Leclerc's fighting back, inches from each other 😱#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/H1IMvYEzKZ — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Hamilton izgubljal stik

Razlike so se pozneje zmanjševale in Verstappen je v petdesetem krogu v tretjem zavoju na četrto mesto potisnil Vettla. Ta je šel krog pozneje še drugič v bokse in nazadoval na peto mesto, četrti je bil Hamilton, vendar skoraj 20 sekund za vodilno trojico, ki je bila v razmaku šestih sekund. Verstappen se je nato na manj kot sekundo približal Bottasu ter ga nato tudi prehitel. V ozadju je najhitrejše kroge med vsemi začel nizati Vettel in s tem zmanjševati zaostanek za Hamiltonom.

Deset krogov pred koncem je razlika padla na štiri sekunde, tri kroge pozneje na le dve, podobna razlika pa je bila v tem obdobju tudi med vodilnim Leclercom in Verstappnom. Tako so gledalci pričeli spremljati dvoboja za zmago in za četrto mesto. Britanec Lando Norris (McLaren-Renault) je bil na šestem mestu že več kot minuto za vodilnim.

LAP 51/71



It's a crowd pleaser!



The fans roar as Max makes the move on Vettel 🦁#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/mr7rYxiHX9 — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Verstappnova zmaga pod vprašajem

Tri kroge pred koncem sta bila Leclerc in Verstappen nekajkrat drug ob drugem, a do spremembe na čelu je prišlo v naslednjem. Nizozemec je tik pred zavojem močno pospešil, znova sta bila z Monačanom drug ob drugem, le da tokrat slednji po trku z gumami ni mogel ostati na dirkališču. Sodniki so tako odločali o tem, ali je Verstappen kršil pravila in namerno izrinil Leclerca.

Ta je dobrih deset minut pozneje že stal na najvišji stopnički zmagovalnega odra ob poslušanju nizozemske himne, tako kot lani na VN Avstrije. Slavil je šesto zmago v karieri ter končal niz desetih zaporednih zmag Mercedesa. Bottas je bil na tretji zmagovalni stopnički, v predzadnjem krogu pa je Vettel na peto mesto poslal Hamiltona.

🏁 CLASSIFICATION - AUSTRIAN GRAND PRIX 🏁



Verstappen takes Honda's first win since 2006 - although stewards are looking at his lap 69 pass for the lead #AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/1EdjnShnB6 — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Mercedesa ostajata varno na vrhu

Britanec ima tako po zanimivi avstrijski preizkušnji s 197 točkami na čelu prvenstva po devetih od 21 tekmah 31 točk prednosti pred Bottasom (166), Verstappen je s 126 točkami tretji, četrti je Vettel (123).

Če bo obveljal zdajšnji vrsti red na VN Avstrije, bo moral mladi Monačan Leclerc, ki je v Avstriji pokazal izjemno formo in dobil dva prosta treninga ter sobotne kvalifikacije, na krstno zmago v formuli ena še počakati. Naslednjo priložnost bo imel čez dva tedna, ko bo v Silverstonu na sporedu VN Velike Britanije.

Preberite še: