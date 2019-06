Leclercu drugi "pole" v karieri, Hamiltonu Kimijev sredinec

Leclerc, najhitrejši že na drugem in tretjem prostem treningu, je s kvalifikacijskim časom 1:03,003 postavil rekord proge, Hamilton se mu je približal na slabe tri stotinke zaostanka, Verstappen in Valteri Bottas (Mercedes) na četrtem mestu, sta zaostala okoli pol sekunde, Kevin Magnussen (Haas) na petem pa že več kot sekundo. Danec bo sicer zaradi menjave menjalnika dirko začel z 10. štartnega mesta.

BREAKING: Pole position and a new lap record for @Charles_Leclerc



He claims P1 on an incredible 1:03.003#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/SnIzdyxCH9 — Formula 1 (@F1) June 29, 2019

Šesti čas kvalifikacij je postavil Lando Norris (McLaren), sedmega Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), sledijo Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Pierre Dasly (Red Bull) in Sebastian Vettel (Ferrari), ki pa v tretjem delu kvalifikacij ni odpeljal niti enega kroga, saj je v drugem delu poškodoval dirkalnik.

Leclerc je po letošnjem Bahrajnu še drugič v karieri zmagal v kvalifikacijah, dirke formule ena pa še ni dobil. V tej sezoni sta zmagovala samo dirkača mercedesa, Hamilton šestkrat in Bottas dvakrat.

Kimi Raikkonen gets blocked by Lewis Hamilton and shows him the finger(🖕) - Austrian GP Qualifying #F1 #Kimi7 #AustriaGP pic.twitter.com/KsAZrO4MR7 — Eau rouge (@Insidef1) June 29, 2019

Štartni vrstni red sicer še ni dokončen, sodniki preverjajo manever Lewisa Hamiltona, ki je morda nedovoljeno oviral Kimija Räikkönena. Finec je po tem dogodku Angležu namenil iztegnjeni sredinec, svetovno znano gesto neodobravanja.

Dirka se bo v nedeljo začela deset minut čez 15. uro.

