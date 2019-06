Leclercu drugi prosti trening, nesreči Bottasa in Verstappna

Drugo mesto je pred svojo nesrečo postavil Bottas, tretje pa Francoz Pierre Gasly (Red Bull).

Finn-ito 💥 @ValtteriBottas ' FP2 comes to an abrupt end #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/aT2cNmA0qN

Britanec Lewis Hamilton, ki je postavil najboljši čas na prvem prostem treningu in vodi v skupni razvrstitvi, je zasedel četrto mesto, Nemec Sebastian Vettel (Ferrari) pa je bil osmi.

Max Verstappen loses the rear at Turn 10 and flies into the barriers#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/mFdcRUxkZB