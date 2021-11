Dan pred finalno dirko svetovnega prvenstva MXGP v "paddocku" v Mantovi iskrice med tekmeci za prvaka še ne švigajo. Romain Febvre, Jeffrey Herlings in Tim Gajser se še niso videli. Medtem ko Nizozemec ni bil na voljo za novinarska vprašanja, sta nam kot vedno brez zadržkov odgovarjala Francoz in Slovenec. O Timovih možnostih smo povprašali tudi njegovega šefa Giacoma Gariboldija.

Dva dni po nedeljskem razočaranju, ko mu je kazen petih mest vzela osem pomembnih točk v borbi za naslov svetovnega prvaka, je bil Tim Gajser (Honda) na druženju s slovenskimi novinarji, ki smo zbrani v Mantovi, že boljše volje. Nesrečen razplet VN Lombardije je pustil za sabo. "Nič ne moremo spremeniti. Lahko se samo osredotočim na sredino dirko in odpeljem, kot znam, dam vse od sebe. Prvenstvo še ni izgubljeno. Razlika je malo večja, ampak vsi vemo, da je motokros nepredvidljiv do zadnje zastavice." Tim je nocoj že bolje spal, nam je zaupalo njegovo dekle Špela. Ta še pravi, da je 25-letnik dan pred zadnjo dirko sezone manj nervozen, kot pa je bil pred nedeljsko.

V sredo več linij in globlji kanali

"Malo sem si spočil. Včeraj sem šel na kolo. Danes me čaka še trening štartov. Vem, da moram delati na štartih. Upam, da bom imel dober občutek, saj so štarti zelo pomembni," je ponedeljkov in torkov dan na dirkališču v Mantovi, ki je pol ure vožnje oddaljena od Verone, je opisal Gajser. Organizatorji so progo za finale sezone malenkost spremenili. "Progo so kar dobro zorali. Je malo mehkejša. Sicer pa ni večjih sprememb. Samo eno sekcijo so malo upočasnili, dodali nekaj malih skokov." Občasne dežne kaplje mivkasto podlago delajo še mehkejšo in zato bodo kanali še nekoliko globlji kot v nedeljo. "To je v redu, saj bo več linij. Več kanalov se bo naredilo v zavojih. Mislim, da je to v redu," nam je dejal Gajser. Je pa res, da to lahko vodi tudi do napak.

Če bosta imela oster dvoboj, se lahko zaplete

Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Tim si napak ne sme več privoščiti. Kakšen padec ali tehnična okvara oziroma poškodba motorja Romaina Febvra (KawasakI) ali Jeffreyja Herlingsa (KTM) sta morda edini možnosti, da Gajser nadoknadi 15 oziroma 12 točk zaostanka. Vodja Hondine ekipe Giacomo Gariboldi se zaveda, da je malo verjetno, da bi se to zgodilo obema. Gajser pa razmišlja takole: "Sam sem tak voznik, da nikomur ne privoščim padca, poškodbe. Bosta pa zagotovo imela medsebojni oster boj, saj sta res zelo skupaj v točkah. Tako da se zna mogoče kaj zaplesti. Sam lahko samo odpeljem najboljši vožnji v sezoni, poskušam dobro štartati in pobegniti naprej."

Na zadnjih dirkah smo dobili občutek, da vsi trije tekmeci za prvaka dirkajo vse bolj na nož. Videli smo agresivne prehitevalne manevre, zapiranje, pa tudi blokiranje v zavojih. "Malenkost bolj agresivno je, a vseeno je še vse v mejah normale. Ni umazane igre. Se zapiramo. To je normalno," ocenjuje Makolčan. KTM tudi uporablja še pri navijačih nepriljubljene moštvene ukaze. Slovenske je pošteno razjezilo, ko je Antonio Cairoli v eni od voženj v Pietramurati naprej spustil Herlingsa. "Vsak ve zase, kaj dela. Nič jim ne moremo očitati. Odločili so se, da bodo pomagali eden drugemu. To ni prepovedano. Sam lahko samo bolje štartam, pridem pred vse, da me Cairoli ali Prado ne bosta zapirala."

Ločijo jih malenkosti, vsi bi si zaslužili naslov

Febvre, Herlings in Gajser so vsi že bili svetovni prvaki v MXGP. Tim trikrat, Romain in Jeffrey po enkrat. Dirkajo na zelo podobni ravni. Ko je Herlings zdrav, se zdi malo hitrejši od drugih dveh, a včasih dela napake. Febvre je v zadnjem obdobju boljši na štartih od Gajserja. Je tudi edini od te trojice, ki letos ni bil poškodovan. Ko je Tim v formi, torej ko je fizično stoodstoten in močan tudi psihološko, je hitrejši od obeh. A septembrska poškodba mu je nekaj tega vzela. Lahko pa se strinjamo z besedami Giacoma Gariboldija: "Vsak od teh treh bi si letos zaslužil naslov prvaka."

Poteza KTM je v Pietramurati razjezila vodstvo Honde, zdaj Gariboldi razmišlja malo drugače: "Po pravici povedano, ne moremo reči, da mi ne bi ravnali enako. Če bo Tim v zadnji vožnji za Rubenom in bo potreboval točke, bomo tudi mi Fernandeza prosili, da ga spusti naprej." Za zadnji dve dirki sezone je namreč Honda iz razreda MX2 v MXGP na tovarniški motor preselila Španca Rubena Fernandeza. In v nedeljo je v prvi vožnji edini nekaj časa zadrževal Herlingsa. "Res je odpeljal dobro tekmo. Tudi mene je pozitivno presenetil. Odpeljal je dve zelo konstantni vožnji za novinca v razredu. Sam sicer ne računam na pomoč. Sem tak voznik, da ne računam na pomoč ekipnih tekmovalcev," je v svojem slogu, slogu preprostega, poštenega fanta, povedal Gajser.

Febvre: Za Tima bo težje, a vse je še mogoče

Romain Febvre Foto: Guliver Image Drugačen slog ima Herlings. Zelo samozavestno je po nedeljski dirki Gajserja že odpisal iz borbe za naslov. "Zagotovo so možnosti malo manjše, ampak jaz se ne bom predal," odgovarja Tim. Febvre, ki se za razliko od Herlingsa danes v Mantovi ni skrival pred novinarji, deluje bolj "prizemljen". Takole nam je odgovoril: "Zagotovo bo za Tima nekoliko težje. A še vedno je vse mogoče. Vse se lahko zgodi. Hitro se ti lahko kaj zgodi." V napovedi je realen in previden tudi Gajserjev šef Gariboldi: "Verjamemo do konca, a možnosti so zelo majhne. Poskušali bomo, poskušali bomo do zadnje vožnje. A bi rekel, da imamo le deset odstotkov možnosti za naslov prvaka."

VN Mantove se v sredo začne s prvo vožnjo v razredu MX2 ob 11.15 (z Janom Pancarjem), Gajser in tekmeci se bodo prvič pomerili ob 12.15. Drugi vožnji bosta ob 14.10 v MX2 oziroma 15.10 v MXGP. Zvečer bo sledila še podelitev pokalov.