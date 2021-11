"To je psihološko-motivacijski napad na Gajserja"

Je bila kazen petih mest za Timovo sekanje zavoja v prvi vožnji upravičena?

Peter Irt Foto: Grega Valančič/Sportida Peter Irt: "Enak primer kot na pokalu narodov z Alessandrom Lupinom. Tam je dobil Lupino deset mest pribitka, Tim samo pet. Slovenci smo jezni, da je to nepošteno, tujci pa so jezni, češ da je dobil še premalo pribitka. Težko je presoditi, a če imaš v prvem zavoju težave, ponavadi veliko mest pridobiš ali izgubiš. Če bi se potrudil vrniti na istem mestu oziroma ne bi desno skočil z bankine, ampak nazaj levo, bi bilo mogoče še slabše."

Foto: Arhiv Akademija Sašo Kragelj Sašo Kragelj: "Dejstvo je, da mesto je pridobil. Če bi se takoj vrnil na progo, bi bil med zadnjimi, on pa se je vključil v prvo deseterico. Moje mnenje je, da je tako pridobil. Proti koncu vsi samo čakajo, kdo bo naredil kakšno napako, da bodo lahko lažje prišli do točk. Glede na izkušnjo Lupina iz pokala narodov, ko se mu je zgodilo enako in je dobil deset mest pribitka, mislim, da jo je Tim kar dobro odnesel. Če bi se obrnil in štartal iz začelja, bi mu bilo težko in bi najbrž prišel nekje do osmega mesta. Težko je zdaj biti pameten. Nismo v njegovi koži. Ko te vrže ven, je težko zvoziti med oglasnimi tablami in narediti, kot je. Ne gre ga obtoževati. Vemo, kakšen je adrenalin, ko se kaj takega zgodi. Škoda, da ni bil malenkost bolj suveren v prvem zavoju, kot on zna. Potem je manj možnosti, da se zgodi kaj takega. Na koncu pa je prav on nastradal, saj ga je odbilo s proge."

Klemen Gerčar Foto: Urban Urbanc/Sportida Klemen Gerčar: "Dirkač naredi, kar misli, da je v tistem trenutku najboljše. Mislim, da bi jaz naredil enako. Tam so bili reklamni panoji, proga pa dvignjena. Težko je presoditi, ali je pridobil kakšno mesto ali ne in ali bi se lahko prej priključil. Imajo svoja pravila, kjer piše, da se moraš na progo vrniti na prvem in najbolj varnem mestu. To je zelo subjektivna zadeva. Oni so se očitno odločili, da ga kaznujejo in da bi se lahko prej vrnil."

Herlings je Tima že odpisal iz boja za prvaka. Prehitro?

Peter Irt: "Mislim, da ne. Večinoma so Tim, Herlings in Febvre na stopničkah. Febvre in Herlings bi torej morala narediti res veliko napako, da bi izgubila toliko točk, da bi se jima Tim lahko spet približal. Sam v to težko verjamem."

Romain Febvre Foto: Guliver Image Sašo Kragelj: "Mislim, da je to psihološko-motivacijski napad. On je tehnično in psihološko zdaj na zelo visoki ravni. Ko nekomu rečeš, da ga ne upoštevaš več, je to voda na tvoj mlin. On je o tem stoodstotno prepričan. Če Tim to sliši, je to zagotovo psihološka zavora ali pa pomislek. Jaz mislim, da je to psihološki trik, ki ga je izvedel Herlings. Fantje poskušajo na vse načine iztržiti ta naslov. Za vse te tri šteje samo naslov. Vsi se maksimalno angažirajo. Tako kot so vsi trije podkovani tehnično, mislim, da so tudi psihološko. Včasih je že ena beseda dovolj, da pri nekom povzročiš pomislek. In na to zdaj igra Herlings. Jaz imam sicer še vedno upanje. Konec koncev se dogajajo čudeži. Možnost, da oba naredita strašno napako, je morda le 50-odstotna, ampak ni konec, dokler ni konec. Na razpolago je še 50 točk. Je pa res, da bi moral za to, da bi se izteklo v njegovo korist, Tim imeti tudi veliko, veliko športne sreče."

Klemen Gerčar: "Herlingsu ustreza mivkasta podlaga. To je na tej progi pokazal že v pokalu narodov. Včeraj je bil najhitrejši. Naredil je sicer nekaj neumnosti v prvi vožnji, a je zasedel drugo mesto. Tim se je trudil, se mučil, a se mu vključno s štartom ni vse izšlo, da bi bil lahko že od začetka za Febvrom."

MXGP, pred sredino zadnjo dirko sezone: 1. Romain Febvre (Kawasaki) 661 točk

2. Jeffrey Herlings (KTM) 658

3. Tim Gajser (Honda) 646

Gajser v Mantovi Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Gajser in Herlings sta bila letos poškodovana. Febvre je bil najbolj konstanten. Tim je imel težave s štarti. Na koncu še KTM-ove igrice. Kaj je ključni dejavnik, ki bo odločil o letošnjem prvaku?

Peter Irt: "Odločila bo sredina dirka. To, kdo bo pripravljen iti do limita, ob tem pa ne bo naredil napake in prehitel drugega. Med sezono so imeli vsi svoje težave. Tim zlomljeno ključnico, Herlings zlomljeno lopatico. Febvre ni imel večjih težav, je imel pa več manjših napak. Velikokrat je bil na pragu tega, da bo dobil dirko, pa je to pokvaril v drugi vožnji. Bo pa zanimivo to, da bo, če bo on prvak, prvak s samo eno ali dvema zmagama."

Sašo Kragelj: "Mislim, da je bil Tim soliden. Samo dvakrat, trikrat je osvojil manj kot deset točk. Predvsem ta poškodba. Konec koncev je tako, da so solidne, konstantne vožnje vseh treh pripeljale do tega, da bo odločala zadnja vožnja od 36. To se ni dogajalo pogosto. Herlings je delal napake, a je tako motiviran in hiter, da se je vedno izvlekel, na primer zdaj v prvi vožnji. Ko je v prvi vožnji padel, je imel srečo, da mu tam ni odtrgalo sedeža, ko mu je zapeljal čez motor. Je kot nekakšna kača. Na koncu pa je še izjemno hiter. Febvre pa v drugi polovici leta niza res lepe uvrstitve in ima zato tudi rdečo številko.

Klemen Gerčar: "Težko rečem, saj je motokros kompleksna stvar tehnike, štarta in same vožnje. Dejstvo je, da je Herlings najboljši v sami vožnji, vsaj na mivkasti progi, in ima zato prednost. Febvre v prvi polovici sezone ni bil tako obremenjen s samim naslovom in je edini, ki v letošnji sezoni ni imel poškodbe. Mogoče mu je rdeča številka dala še malo več motivacije. Tim in Herlings sta se vso sezono borila za naslov in sta mentalno veliko bolj utrujena kot Febvre.

Brez čistine po prvem zavoju

Opozorili so nas, da bi po pravilniku mednarodne zveze FIM, ki se ga držijo tudi slovenska zveza AMZS in organizatorji dirk v Sloveniji, moralo biti za prvim zavojem 12 metrov čistine. A MXGP oziroma promotor tega tekmovanja ima svoja pravila in tako so proge v MXGP že bolj podobne tistim za superkros. "Mogoče to pravilnik narekuje, ampak tega ni nikjer. Zelo težko je zagotoviti čistine v prvem zavoju in izletno cono. Vsak organizator se ukvarja s prostorom ob progi," zadevo komentira Sašo Kragelj, ki organizira tudi eno od dirk državnega prvenstva. Klemen Gerčar, ki je v zadnjem desetletju odpeljal kar nekaj dirk razreda MXGP, dodaja: "MXGP ima proge narejene na svoj način. So pa tudi oglasni panoji z vidika varnosti pogosto na neprimernih mestih. A so pač tam, kjer so najbolj vidni in jih najlažje tržijo. Tudi fotografov, ki so stali za tistimi panoji, je bilo po mojem mnenju malo preveč. Bilo je kar malo nevarno. Morda bi bilo res bolje, da bi bilo za štartnim zavojem vse prazno, da se lahko tekmovalec lažje vrne na progo."

Jeffrey Herlings Foto: Guliver Image Navijači pravijo, da če že ne bo prvak Gajser, naj bo potem vsaj Febvre, samo da ne bo Herlings. Kako vi gledate na to?

Peter Irt: "Ne vem, zakaj taka nastrojenost proti Herlingsu. Mogoče zaradi kolobocije iz Pietramurate, kjer ga je Cairoli spustil naprej. Sam Herlingsa kot voznika zelo cenim. Tudi on se je zelo hitro vrnil po poškodbi lopatice. Zdravniki so govorili, da se ne bo mogel vrniti tako hitro. Če se postavimo v vlogo Herlingsa, je velik garač. Ima pa čez vso kariero malo drugačen odnos do navijačev in vsega. Mogoče je zato malo manj priljubljen."

Sašo Kragelj: "Jaz sem lokalni patriot. Če ne bo Tim, naj bo, kdor pač bo. Nimam izbora, da bi komu bolj privoščil ali manj. Roko na srce: Herlings se bori. Imel je veliko lekcij v zadnjih letih, iz katerih se je veliko naučil. Naj dobi naslov tisti, ki bo odpeljal najbolje. Je pa res, da KTM pripomore k temu, da kakšna točka pade v njegovo bero zbranih točk. Na koncu je lahko ravno to odločilno. V Trentinu mu je Cairoli podaril dve točki, kar je na koncu ogromna razlika. Spremljali bomo prav zanimiv dan, razplet. Držimo pesti za Tima. Na koncu je pomembno, da vsi trije oziroma predvsem naš Tim ostanejo zdravi, da ne bi šli na glavo in naredili kakšne neumnosti, da se ne bi zgodila kakšna poškodba. Vseeno je treba uporabiti tudi glavo."

Klemen Gerčar: "Kot športnik sem za to, da zmaga najboljši. Je pa veliko odvisno tudi od športne sreče. Sem stoodstotni navijač Tima in še vedno verjamem, da ni konec, dokler ne pade ciljna zastavica zadnje vožnje. Spodbujal ga bom, da odpelje najboljše. Kar zadeva preostalo, pa naj zmaga najboljši."