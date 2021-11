Gajser: Ničesar nisem pridobil, a se je KTM pritožil

Tim Gajser je bil po VN Lombardije prepričan, da v prvi vožnji po sekanju zavoja ni ničesar pridobil, a: "Vedel sem, da se bo KTM pritožil. In so dobili to, da so mi pribili mesta." Borbe za naslov prvaka slovenski as še ne predaja.

Po četrtem mestu na VN Lombardije, potem ko je v prvi vožnji dobil pet mest pribitka, svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser (Honda) ni mogel skriti razočaranja. Po dirki so do njegova bivalnika prišli njegovi navijači, da bi ga z aplavzom le nekoliko potolažili. "Ja, res so bili glasni. Vsem bi se rad zahvalil za res veliko podporo ob progi," je s kislim nasmeškom pogovor z v Mantovi zbranimi slovenskimi novinarji začel 25-letni Makolčan. Čeprav mu ni bilo lahko, je dobro uro po dirki stopil pred novinarje.

"Že v prvi vožnji sem imel težave. Zavedal sem se, kaj se je zgodilo. Zapeljal sem s proge. Nisem se mogel takoj priklopiti nazaj. Malo sem moral zapeljati naprej in sem se potem vrnil na progo. Počakal sem nekaj voznikov, da me prehitijo. Ven sem šel nekje kot šesti in sem mislim, da, če se bom priklopil kot šesti, ne bom nobenega mesta pridobil niti izgubil. A so se na koncu odločili, da mi pribijejo pet mest. Zagotovo sem bil razočaran, a tako pač je. Moral sem se s tem sprijazniti." Namesto na tretjem mestu je Gajser tako prvo vožnjo končal na osmem. In v prvenstvu izgubil osem točk.

Komisarji so ocenili, da je s sekanjem drugega zavoja pridobil štiri mesta. Zraven so dodali še eno kazensko mesto in zato so mu pribili pet mest. "Malo ti potem pade morala. Vedel sem, da sem naredil napako. A ni bila čisto moja. Na štartu smo se zapletli. Enemu vozniku sem se zaletel v kolo, ker ga je razmetalo pred mano. In mi je motor avtomatsko pobegnil s proge. Celotno dirko sem o tem razmišljal. Nisem bil z glavo povsem pri tekmi. Vedel sem, da se bo nekaj zgodilo. Vedel sem, da se bo KTM pritožil, kar so tudi naredili. In so dobili to, da so mi pribila mesta. Nato se ni bilo enostavno osredotočiti niti na drugo vožnjo, a sem dal vse od sebe. Prišel sem vsaj do tretjega mesta."

Gajser: Ne bom obupal

"V drugi vožnji pa mi ni najbolje uspel štart. Obadva, Herlings in Febvre, sta bila spredaj, jaz pa sem se zadaj mučil s tekmovalci, da sem jih prehitel. Ko sem prišel za njiju, pa je bilo prepozno, saj sta imela že lepo prednost. Ni ju bilo mogoče uloviti. Sem razočaran. A zdaj časa ne moremo previti nazaj. Ena dirka je še pred nami. Razlika se je povečala. Ampak jaz ne bom obupal. Čakata nas še dve vožnji. Na razpolago je še 50 točk. Jaz bom dal vse od sebe. Bomo videli." Timov zaostanek za vodilnim Romainom Febvrom (KawasakI) zdaj znaša 15 točk, za drugim Jeffreyjem Herlingsom (KTM) pa 12.

Tim Gajser Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo V sredo bo tako praktično moral dobiti obe vožnji, njegova tekmeca pa ne bosta smela biti med prvimi petimi. Predpogoj, da bi bil blizu temu, bosta dobra štarta. A pravzaprav so, ob tisti poškodbi ključnice, štarti Gajserju letos vzeli največ točk. V minulem tednu so jih znova trenirali. "Štarti so boljši, a vseeno manjka tista pika na i. Čez zimo bomo res morali še bolj trdo delati na tem. Vemo, da je to točka, kjer nam malo manjka. Če ne štartaš dobro, se moraš potem boriti in tvegati dosti več. Do srede bom naredil še nekaj štartov in poskušal nekaj najti, da bosta štarta boljša."

Samo še dva v borbi za prvaka?

"Zdaj šteje vsaka točka. Zelo bo zanimivo. Mislim, da je zdaj borba samo še med mano in Romainom. Veliko je na kocki. V sredo nas čaka dobra bitka," je pred sredinim finalom prvenstva MXGP Gajserja iz boja za prvaka Herlings že kar odpisal. A prav sam bi se moral najbolje zavedati, kako hitro se lahko vse obrne. Na zadnjih dirkah je bil največkrat na tleh, v Pietramurati ene dirke ni mogel dokončati, ker mu je eden od tekmecev poškodoval motor. Psihološko se je zato Nizozemec zdel najbolj znerviran, pod pritiskom. Ta zmaga, njegova že 98. v svetovnem prvenstvu, je morda to spremenila.

Na drugi strani je Febvre povsem sproščen. Francoz dirka najbolj konstantno. Čeprav je letos dobil le eno veliko nagrado, vodi v prvenstvu tri točke pred Herlingsom, ki je osvojil osem dirk. "V prvenstvu ne čutim nobenega pritiska. V sredo bo zanimivo. Gremo!"