Kazen Gajserju vzela stopničke, 8 točk in morda naslov prvaka

Razplet prvenstva MXGP ne bi mogel biti bolj dramatičen. Pred nedeljsko prvo vožnjo VN Lombardije v Mantovi so Romaina Febvra (Kawasaki), Tima Gajserja (Honda) in Jeffreyja Herlingsa (KTM) ločile le tri točke. Po dirki je razlika 15 točk.

Gajser presekal zavoj in bil kaznovan

Gajser je v prvi vožnji dobro štartal, a so ga zaprli v prvem zavoju in izrinili s proge. Tako je presekal drugi zavoj in s tem pridobil nekaj mest. Makolčan je nato dobro dirkal, bil večji del vožnje na drugem mestu. Z vodstvom od starta do cilja je prvo vožnjo dobil Febvre. Herlings, ki je na zadnjih dirkah vidno nervozen, je v drugem krogu naredil napako in po padcu zdrsnil na 11. mesto. Nato pa pridobival mesto za mestom, še največ težav s prehitevanjem je imel z Rubenom Fernandezom (Honda), ki je upravičil Hondino odločitev, da ga iz razreda MX2 preseli v MXGP. V predzadnjem krogu je Nizozemec ujel Tima in ga v zadnjem tudi prehitel. Prvih pet skozi cilj prve vožnje: Febvre, Herlings, Gajser, Antonio Cairoli (KTM) in Fernandez.

A že nekaj minut po koncu vožnje je vodstvo tekmovanja objavilo, da je Tim prejel pet mest pribitka. Aktualni svetovni prvak se je moral zadovoljiti z osmim mestom in tako se je zaostanek za rdečo številko z ene točke povečal na 13 točk. Pravzaprav jo je Gajser še dobro odnesel, nedavno je na pokalu narodov na tej isti progi v istem zavoju tega presekal Alessandro Lupino (KTM), ki je takrat dobil deset mest pribitka.

Check out the quick highlights from MXGP race one here at the MXGP of Lombardia! Watch more on https://t.co/U7dWVgcd2F#MXGPLombardia #MXGP #Motocross pic.twitter.com/UQ6nSX55Ge — MXGP (@mxgp) November 7, 2021

98. zmaga v karieri za Herlingsa

Gajserju se tretji zaporedni naslov prvaka izmika. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Bolj mirna je bila druga vožnja. Herlings se je hitro prebil v vodstvo, Febvre na drugo mesto in tako sta ob razliki približno petih sekund odpeljala do kariraste zastave. Gajser je v gneči prvega zavoja kar nekaj izgubil in bil po prvem krogu sedmi. Dirkal je vse hitreje, prehiteval in po 20-ih minutah prišel tudi mimo Cairolija in Jorgeja Prada (KTM) na tretje mesto. A zaostanek za Febrvom je bil neulovljivih 12 sekund. Do konca ni bilo več sprememb.

VN Lombardije je dobil Herlings, sicer z enakim točkovnim seštevkom kot Febvre, a je bil boljši v drugi vožnji. Za Nizozemca je to že osma zmaga v letošnji sezoni ter 98. v svetovnem prvenstvu. Na stopničke se je uvrstil še Cairoli. Gajserju je seštevek osmega in tretjega mesta zadoščal za končno četrto mesto. Če ne bi bilo tiste kazni, bi bil tretji.

MXGP race two has finished! Take a look at the quick highlights from the heat. Watch the full race replays on https://t.co/U7dWVgcd2F #MXGPLombardia #MXGP #Motocross pic.twitter.com/uy6nqoMFBg — MXGP (@mxgp) November 7, 2021

MXGP, VN Lombardije: 1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Romaina Febvre (Kawasaki)

3. Antonio Cairoli (KTM)

4. Tim Gajser (Honda)

5. Jeremy Seewer (Yamaha)

6. Ruben Fernandez (Honda)

Gajser: To ni bil naš najboljši dan

Pred zadnjo dirko, pred zadnjima dvema vožnjama, ima rdečo številko Febvre, še naprej tri točke pred Herlingsom. Francoz je letos dobil le en grand prix, a je najbolj konstanten, pa še poškodovan ni bil. Gajser je zdaj tretji, zaostaja pa 15 točk. V sredo bo v Mantovi na voljo še zadnjih 50 točk v sezoni 2021. "Ostal je samo še boj med dvema, nič več med tremi," je v prvi izjavi po dirki dejal Herlings. "Vsekakor to ni bil naš najboljši dan. Naredili bomo vse, kar lahko, da v sredo odgovorimo," pa je po dirki povedal Gajser. "Hvala vse navijačem, ki so prišli na dirko. To mi veliko pomeni."

MXGP, skupni seštevek: 1. Romain Febvre 661 točk

2. Jeffrey Herlings 658

3. Tim Gajser 646

4. Antonio Cairoli 534

5. Jorge Prado 532

6. Jeremy Seewer 530

Druga najboljša uvrstitev sezone za Pancarja

V razredu MX2 je VN Lombardije osvojil Jago Geerts (Yamaha), z enakim točkovnim izkupičkom obeh voženj pa je bil drugi novi svetovni prvak Maxime Renaux (Yamaha). Jan Pancar (KTM) je osvojil 16. mesto v prvi vožnji in 11. mesto v drugi, kar je njegova druga najboljša uvrstitev v sezoni. Pancar je zdaj s 123 točkami v prvenstvu na 20. mestu.