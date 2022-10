Budilka navita. Zmaga in najhitrejši krog za naslov prvaka.

Dirka v Suzuki je lahko zgodovinska, kot je bila nazadnje leta 2011, ko je na njej svoj drugi naslov svetovnega prvaka osvojil Sebastian Vettel. Zdaj lahko to isto uspe njegovemu nasledniku v Red Bullu, Maxu Verstappnu. Osvojiti mora osem točk več kot Charles Leclerc (Ferrari). To pomeni, da je denimo prvak v primeru zmage z najhitrejšim krogom na dirki. Nizozemec in Monačan sta v prvi štartni vrsti. Desetinka sekunde, ki ju je ločila na kvalifikacijah, je najmanjša v letošnji sezoni.

Here's how we line up for Sunday's race at Suzuka, after the closest qualifying session of the year!#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/Xyav8palqb — Formula 1 (@F1) October 8, 2022

Velika nagrada Japonske prinaša vsaj še dve zanimivi zgodbi. Alpine je že drugo dirko zapored zelo hiter. V Singapurju se jim je nato vse podrlo, zdaj sta Esteban Ocon in Fernando Alonso na petem in sedmem štartnem mestu. Za štirikratnega prvaka Vettla bo to zadnja dirka v Suzuki, na dirkališču, na katerem tako zelo uživa. Prvič po spomladanski VN Azerbajdžana se je prebil v zadnji del kvalifikacij. Takrat je s šestim mestom dosegel najboljšo uvrstitev sezone. Aston Martin sicer ni konkurenčen, a s svojimi izkušnjami lahko iztrži kakšno točko.