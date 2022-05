"Kar naj pada dež! Veliko tveganje, velika nagrada!"

Sedma velika nagrada sezone je dirka na ulicah Monte Carla. Charles Leclerc (Ferrari) doma še ni videl cilja, na sobotnih kvalifikacijah pa je bil najhitrejši. V zadnjem hitrem krogu, ki ga je sicer prekinil zaradi rdeče zastave, pa bi bil lahko še dobre pol sekunde hitrejši. Tekmeci mu niso bili kos. Niti vodilni v prvenstvu Max Verstappen (Red Bull), ki je bil tako na kvalifikacijah kot vseh treh prostih treningih šele četrti.

Ta konec tedna je od aktualnega prvaka hitrejši le njegov ekipni kolega Sergio Perez, v drugem Red Bullu bo na tretjem štartnem mestu. Nizozemec se tako za drugo zaporedno zmago v Monaku zanaša tudi na nekaj pomoči − dežja. Zadnja napoved ga sicer ne predvideva prav veliko. "Veliko bo odvisno od vremena. Malo kaosa bi bilo prav super. Če pa ga ne bo, bom skušal s tega štartnega mesta iztržiti čim več. Ta konec tedna zame res ni najboljši," pred štartom dirke razmišlja Verstappen.

Mercedesov dirkalnik sicer v Monaku ni tako konkurenčen, kot je bil v Barceloni. Foto: Reuters Kandidata za presenečenje na VN Monaka, vsaj za stopničke, morda pa tudi za zmago, pa sta v tretji štartni vrsti. To sta Lando Norris (McLaren) in George Russell (Mercedes). Po ozkih in zavitih monaških ulicah − na 78 krogov dolgi dirki − ni prav lahko prehitevati. Če bo padal dež, potem bo vse mogoče. "Kar naj pada! To v tem položaju ga potrebujemo. Veliko tveganje, velika nagrada," pravi Russell, ki to sezono še ni bil slabši kot peti.

"Če si s šestega mesta poražen, sicer ni idealno, ni pa konec sveta. Pripravljeni smo tvegati in gremo na zmago. Tega v Monaku s šestega mesta ne rečeš pogosto, a kaže, da bo deževalo. Poglejte, že zdaj je nebo sivo. Pred nekaj urami je bilo še sončno, zdaj pa je videti kot v Londonu. Ja, jaz bom pozdravil dež," je po koncu kvalifikacij razlagal Russell.