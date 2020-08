Finec razmišlja o upokojitvi

"Družina je zame najpomembnejša. Otroci so vedno večji in me vedno bolj potrebujejo. Letos sem sicer veliko z njimi, a letošnja sezona je posebna. Vse bolj dvomim, da si še želim dirkati," je dejal 40-letni Finec, po številu odpeljanih krogov in kilometrov najizkušenejši voznik v karavani formule 1.

Leta 2007 je bil s Ferrarijem svetovni prvak, zdaj pa že drugo leto vozi za Alfo Romeo. Ne posebej uspešno, zato so ga novinarji vprašali, ali razmišlja v odhodu v bolj konkurenčno ekipo: "Resnično o tem nisem razmišljal. Najprej se moram sploh odločiti, ali bom še dirkal. Vsekakor pa bi se želel boriti za točke, a tega ti nihče ne more garantirati. Pomembna je širša slika."

Preberite še: