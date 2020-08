Hamilton suvereno do četrte zmage letos in 88. v karieri

Dirka v Barceloni je bila bistveno manj razburljiva od prejšnjih dveh v Silverstonu, kjer je najprej Lewis Hamilton zmagal ob predrti pnevmatiki, prejšnji teden pa je Max Verstappen favorizirana Mercedesa ugnal s pametno vožnjo in premeteno izbiro pnevmatik.

Hamilton, ki je bil najhitrejši že v kvalifikacijah, je do 88. zmage v karieri prišel z vodstvom praktično od starta do cilja. S četrto zmago v sezoni je hkrati povečal vodstvo v skupnem seštevku. Drugi skupno je Verstappen, tretji pa Bottas.

Hamiltonu zdaj le še tri zmage manjkajo do izenačitve rekorda Michaela Schumacherja (91), s 156. uvrstitvijo na oder za zmagovalce pa je Anglež zdaj sam na vrhu večne lestvice:

RECORD BREAKER 👏



156 F1 podiums for @LewisHamilton



He is now clear of Michael Schumacher and is number one on the all-time list 🙇‍♂️#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/LRB8BVUvkA