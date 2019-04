Ferrari zamočil, Leclerc v ogradi, Mercedes z veseljem vzel darilo #video

Vsi so pričakovali, da bo na današnjih kvalifikacijah za nedeljsko dirko svetovnega prvenstva formule ena v Bakuju v Azerbajdžanu najhitrejši čas dokaj zlahka postavil mladi monaški dirkač Ferrarija Charles Leclerc, a so se ušteli. Leclerc je naredil napako, treščil v zaščitno ogrado, najboljši štartni položaj pa je vzel Valtteri Bottas, ki je bil za slabih 6 stotink sekunde hitrejši od moštvenega kolega pri Mercedesu Lewisa Hamiltona.

S tretjega mesta bo nedeljsko četrto dirko sezone začel Sebastian Vettel, njegov moštveni kolega Leclerc pa je danes v drugem delu kvalifikacij treščil v zaščitno ogrado in kvalifikacije končal na desetem mestu. "Neumen sem! Neumen sem!," je po napaki na stezi po radijski zvezi priznal Leclerc, po tem, ko je v ovinku pri Bakujski trdnjavi zamudil točko za zaviranje.

S steze je zletel na istem mestu kot malo pred njim Robert Kubica. Poljak in njegov moštveni kolega pri Willamsu George Russell sta zasedla zadnji mesto v kvalifikacijah, Russell je dirkalnik razbil na prvem petkovem prostem treningu, ko je povozil pokrov nepritrjenega kanalizacijskega jaška, danes je nekaj škode na svojem bolidu naredil še Kubica.

Robert Kubica crashes into the wall at the castle section at Azerbaijan GP qualifying



Za Bottasom, Hamiltonom in Vettlom so se v kvalifikacijah zvrstili Max Verstappen (Red Bull), Sergio Perez (Racing Point), Danil Kvjat (Toro Rosso), Lando Norris (McLaren), Antonio Giovinazzi ter Kimi Räikkönen (oba Alfa Romeo).

A breathless end to a dramatic qualifying in Baku 😮#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/3KfLH5hoMj — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

Štartna vrsta še ni določena, Giovinazzija čaka kazen desetih štartnih mest zaradi popravil na njegovem dirkalniku (menjali so elektroniku in presegli normo), iz boksov bo dirko začel Red Bullov Pierre Gasly.

Nedeljska dirka se bo začela ob 14.10 po slovenskem času, v skupnem seštevku po treh preizkušnjah sezone vodil Hamilton z 68 točkami, pred Bottasom (62), Verstappnom (39), Vettlom (37) in Leclercom (36).

Končni vrstni red:

QUALIFYING CLASSIFICATION: Bottas pips his team mate Hamilton to pole as @MercedesAMGF1 claim their 60th front-row lock out 💪#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/nqLEVcN4TU — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

