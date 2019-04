Prvi prosti trening v Bakuju zaradi težav z jaškom odpovedan #video

Nadaljnje težave je imel še tovornjak, ki je s steze odpeljal dirkalnik, saj se je z dvižno roko zataknil v nadvoz oziroma reklamo. Hudo poškodovani dirkalnik Williamsa je nato s steze spravil šele drugi premični avto-žerjav.

Težave Russlla:

George Russell's car gets damaged after going over a drain cover at #AzerbaijanGP FP1#F1 pic.twitter.com/xOfwLZtqGU — Eau rouge (@Insidef1) April 26, 2019

Pokrov jaška je razrahljal Ferrarijev dirkač Charles Leclerc, ki je bil skupaj z moštvenim kolegom Sebastianom Vettlom edini, ki je v celoti opravil kakšen krog, preden so trening po manj kot desetih minutah odpovedali.

Odgovorni zdaj preverjajo nastalo škodo na nadvozu ter skušajo pritrditi pokrove vseh jaškov na dobrih šest kilometrov dolgem krogu.

Geroge Russell je ostal brez poškodovanega dirkalnika. Foto: Reuters

Pri Williamsu so že potrdili, da bodo morali na poškodovanem dirkalniku zamenjati šasijo. Zaradi pravil F1 tako Russell ne bo smel dirkati vse do tretjega prostega treninga in kvalifikacij.

Preberite še: