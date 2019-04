Ferrarija v Bakuju pokazala mišice, prireditelji so v slabi formi #video

Na prvem petkovem prostem treningu je Leclerc zrahljal neprivarjen pokrov enega od jaškov na stezi, ki ga je nato s podtlakom dirkalnika dvignil voznik Williamsa George Russell in razbil svoje vozilo. Da so funkcionarji ob progi v slabi formi, so dokazali z zapletom pri odstranjevanju Williamsovega bolida, ko se je za oglasne panoje s hidravličnim dvigalom zataknil še tovornjak, ki je odvažal razbitine.

RED FLAG 🔴



Session suspended as @lance_stroll is the latest driver to come to grief at Turn 2 💥#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/lvwVT7hgB3 — Formula 1 (@F1) April 26, 2019

Resnici na ljubo pa dela delavcem ob progi ni manjkalo, po prekinjenem prvem treningu so morali preveriti vseh 400 jaškov na šestkilometrski progi, na drugem pa so spet odstranjevali razbitine, ki sta jih na stezi pustila Danil Kvjat (Toro Rosso) in Lance Stroll (Racing Point). Imela sta bližnji srečanji z zaščitno ogrado.

Not the birthday bash Dany Kvyat was hoping for ☹#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/6c5Qi15qQl — Formula 1 (@F1) April 26, 2019

Manj kot sekundo zaostanka za Leclercom sta pridelala še Lewis Hamilton (Mercedes) in Max Verstappen (Red Bull), za omenjenimi pa so se razporedili Valtteri Bottas (Mercedes), Danil Kvjat, Sarlos Sainz ml. (McLaren), Alex Albon (Toro Rosso), Pierre Gasly (Red Bull) …

After a severely shortened FP1, the drivers were itching to get out in FP2



And it was @ScuderiaFerrari who came out on top in Baku ⏱️#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/NvD52nsFgY — Formula 1 (@F1) April 26, 2019

Kaos v Azerbajdžanu je začinil še neprijeten dogodek s kvalifikacij za spremljevalno dirko formule 2, ko je dirkač ekipe Prema Racing Sean Gelael povozil dva delavca, ki sta potiskala njegov dirkalnik.

F2 driver runs over two marshals pushing his car at #AzerbaijanGP



This is already the 3rd incident this weekend and we're just halfway through Friday



#F1 #AzerbaijanGP #Formula2 #F2 pic.twitter.com/eGXfvwTAGx — Eau rouge (@Insidef1) April 26, 2019

