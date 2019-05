Fernando Alonso po trojno krono avtomobilizma

Španec Fernando Alonso, nekdanji dvakratni svetovni prvak v formuli ena, bo nastopil na dirki Indy 500, so sporočili ameriški organizatorji 103. dirke v Indianapolisu. Alonso tako lahko postane šele drugi v zgodovini, ki bi po Angležu Grahamu Hillu osvojil "trojno krono" za zmage na dirkah Indy 500, 24 ur Le Mansa in na veliki nagradi Monaka.

Indy 500, tekma bo 26. maja, se bo s treningu začel 14. maja, 18. in 19. maja pa bodo vožnje na čas za udeležbo na dirki ter za določitev startnih položajev. Dirka poteka v dolžini 500 milj v 200 krogih.

Že v sredo je bilo znano, da Alonso na junijski vzdržljivostni dirki 24 ur Le Mansa ne bo branil naslova. To so sporočili iz japonske Toyote, v kateri je Španec lani osvojil pokal. Alonso naj bil se bolj posvetil drugim tekmovanjem in tudi pripravi in dirki na reliju Dakar 2020, ki bo prvič v Savdski Arabiji.

Sedemintridesetletni Alonso, svetovni prvak v F1 je bil leta 2005 in 2006, je leta 2017 vodil 27 krogov na ovalu Indianapolisu, vendar je zaradi okvare na dirkalniku 20 krogov pred koncem dirko predčasno končal. Je pa za svoj dosežek dobil naziv najboljšega novinca dirke.

Se bo pridružil Hillu?

Legendarnemu Hillu pri zgodovinskem trojčku se lahko pridruži letos. V Monaku je Španec zmagal leta 2006 in 2007, lani pa je bil v Le Mansu član zmagovite zasedbe, ki sta jo sestavljala še Švicar Sebastien Buemi in Japonec Kazuki Nakajima.

Graham Hill je bil svetovni prvak v formuli ena 1962 in 1968. V Indianapolisu je slavil leta 1966, na VN Monaka je prvo od treh zmag zabeležil leta 1965, 24 ur Le Mansa pa je dobil leta 1972. Devetnajst voznikov je zmagalo na dveh od treh prestižnih dirk avtomobilizma, le Alonso in Juan Pablo Montoya pa sta še vedno aktivna dirkača.

Alonso se bo na letošnjem Indyju nastopil za Chevrolet McLaren s število 66, ki jo je nosil že Mark Donohue leta 1972 ob prvi zmagi McLarna na Indyju 500. Lansko zmago bo branil Avstralec Will Power in bo med sedmimi nekdanjimi zmagovalci dirke skušal drugi zaporedni naslov osvojiti prvič po 43-letnem Brazilcu Helipu Castronevesu (2001 in 2002). Slednji pa namera četrtič dobiti Indy 500, kar je rekordna številka, ki so jo doslej zmogli le Američani A. J. Foyt, Al Unser starejši in Rick Mears.

