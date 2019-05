Valentino Rossi: Od zdaj naprej bo le še bam, bam, bam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Valentino Rossi, eden od najbolj priljubljenih motociklistov, je letošnjo sezono začel uspešno. Na zadnjih dveh tekmah je legendarni Italijan pristal na drugem mestu in tudi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva zaseda drugo mesto.

Foto: Gulliver/Getty Images

Bodo uspešni tudi v Jerezu

Ta konec tedna motocikliste čaka dirka v Jerezu, na stezi, na kateri zadnji dve sezoni Rossi nima najlepših spominov. Leta 2017 je dirko končal na 10. mestu, lani pa je bil peti. Kljub temu se Rossi že veseli prihodnjih dirk.

"Rad dirkam v Evropi, ker so steze fantastične in zelo dobro jih poznam. Začeli bomo v Jerezu, kjer je bila zadnji dve leti zelo zahtevna proga za Yamaho, ampak na zadnjih dveh dirkah smo bili dobri in zanimivo bo videti, ali bomo močni tudi v Jerezu," je povedal devetkratni svetovni prvak, ki je na zadnji dirki v ZDA izgubil zmago v zadnjih krogih. Kljub temu je po letu 1966 postal najstarejši voznik, ki se mu je v najmočnejšem razredu dvakrat zaporedoma uspelo zavihteti na stopničke.

Potrebujejo še nekaj časa Foto: Gulliver/Getty Images

"Imeli smo krajši premor, od zdaj bo le še bam, bam, bam. Urnik bo zelo zgoščen vse do dirke v Sachsenringu. Smo dobri, močni in dobro delamo. Videti je, da se je motocikel izboljšal. Zagotovo so še področja, s katerimi se moramo ukvarjati. Potrebujemo še nekaj časa, ampak smo konkurenčni," z optimizmom razlaga 40-letni Valentino.

Foto: Getty Images

Optimističen tudi vodja ekipe

Italijanski zvezdnik pa ni edini, ki je pred naslednjimi dirkami optimističen. Podobnega mnenja je tudi Massimo Meregalli, direktor ekipe Yamaha. "Naš motocikel je bil zelo konkurenčen v Argentini in v Teksasu. Po dveh težkih letih na tej stezi želimo nadaljevati kot na zadnjih dveh dirkah. Kot je običajno, bo ključna priprava na tekmo. Petkov prosti trening bo pomemben, saj moram že takoj dobro začeti."