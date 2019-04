V Austinu prva zmaga Alexa Rinsa, Rossi drugi, Marquez padel

Rossiju in Rinsu je delo precej olajšal Španec Marc Marquez (Honda); svetovni prvak in najhitrejši iz sobotnih kvalifikacij je namreč prepričljivo vodil, potem pa 12 krogov pred koncem naredil napako in zdrsnil v pesek, tako da dirke ni mogel nadaljevati. Že prej pa je padel tudi Britanec Cal Crutchlow, tretji iz kvalifikacij, ki je na dirki vozil pred Rossijem na drugem mestu, ko je po padcu odstopil.

Rins je v vodstvo prišel štiri kroge pred koncem, potem pa odbil še en Rossijev napad in zdržal na prvem mestu do cilja ter dosegel prvo zmago v karieri.

V skupnem seštevku je zdaj prvi Italijan Andrea Dovizioso (Ducati), ki je bil danes četrti, s 54 točkami, Rossi jih ima 51, Marquez je ostal pri 45 in zdrsnil na tretje mesto.

FREE: @marcmarquez93 crashes... the King of COTA is out! 💥



The Repsol Honda rider crashed out of a 3.5 second lead at the Red Bull Grand Prix of the Americas 😮#AmericasGP 🇺🇸 | 📽️https://t.co/VwaOI1OkM3 pic.twitter.com/z9Vdn5eNz3 — MotoGP™ 🇺🇸 (@MotoGP) April 14, 2019

SP se bo nadaljevalo 5. maja v španskem Jerezu.

