Boji se, da Rossi in Marquez še nista sklenila premirja #video

Že nekaj časa je znano, da Valentino Rossi in Marc Marquez nista v najboljših odnosih, potem ko sta imela v preteklosti na stezi nekaj burnih trenutkov. Lani je Marc Marquez v pričo vseh novinarjev Rossiju ponudil roko sprave, a jo je ta gladko zavrnil.

RESPECT 🙌@marcmarquez93 and @ValeYellow46 shake hands after the #ArgentinaGP race 🤝 pic.twitter.com/QvRAcFqfHL