Marc Marquez: Hitrost ni vse, na motociklu moraš uporabljati tudi svojo glavo

Motociklisti so do zdaj odpeljali dve dirki. Marc Marquez je na prvi dirki v Katarju zasedel drugo mesto, na drugi dirki v Argentini pa je z veliko prednostjo zmagal. Drugouvrščenega Valentina Rossija je za seboj pustil za nekaj manj kot deset sekund.

Maverick Vinales na treningih blesti, na dirki pa ...

Veliko slabše je sezono začel Maverick Vinales, voznik Yamahe in moštveni kolega Valentina Rossija. Štiriindvajsetletni Španec se je zelo dobro izkazal na testih in treningih, medtem ko mu na dirki nikakor ne gre. Vinales je bil na prvi dirki, na kateri je štartal s prvega mesta, šele deveti, na drugi dirki v Argentini pa se je v zadnjem krogu zapletel s Francom Morbidellijem in dirke ni končal.

"Pri testiranjih, ki ponavadi trajajo tri dni, je nekoliko lažje biti hiter." Foto: Gulliver/Getty Images

Nekateri se sprašujejo, zakaj Vinalesu ne uspe odpeljati dobre dirke, medtem ko na treningih blesti. Odgovor na to ima Marc Marquez, trenutno najboljši voznik v razredu MotoGP.

"Veliko voznikov, ne samo Vinales, je hitrih na treningu in testiranjih, a na dirki je veliko težje. To je povsem nekaj drugega. Tako kot bi igrali nogomet. Trening je nekaj, na dan tekme pa čutiš večji pritisk, vsi gledajo in ne moreš biti enak," so zapisali na motorcyclesports.net.

Treba je uporabljati tudi svojo glavo

"To je nekaj, kar se dogaja vsem, ampak z izkušnjami ti lahko uspe. Pri testiranjih, ki ponavadi trajajo tri dni, je nekoliko lažje biti hiter, a konec tedna se zgodi veliko stvari in vse skupaj je bolj zapleteno. Hitrost ni vse, na motociklu moraš uporabljati tudi svojo glavo," je povedal Marquez, ki ima v svoji vitrini pet naslovov svetovnega prvaka v razredu MotoGP.