Valentino Rossi je kljub drugemu mestu razočaran. Kaj ga je zmotilo?

Konec tedna je v Argentini potekala dirka za VN nagrado Argentine, kjer je z veliko prednostjo slavil Marc Marquez. Španec je pred drugo uvrščenim Valentinom Rossijem imel skoraj deset sekund prednosti. In to legendarnega italijanskega dirkača še najbolj skrbi.

Pravzaprav je Valentino Rossi za italijanske medije priznal, da je razočaran nad velikim zaostankom, čeprav je po lanskem juliju šele prvič stal na stopničkah. Dirkač Yamahe je sicer navdušil v zadnjem krogu, ko je prehitel Andrea Doviziosa in tekmo končal na drugem mestu.

Foto: Gulliver/Getty Images

Po tekmi je 40-letni Rossi dejal, da se je vozil kot v mlajših letih, a najbolj ga je zmotilo, kako se je Marc Marquez odpeljal naprej.

"Vesel sem, da sem v prvenstvu na tretjem mestu, za Marquezom in Doviziosom, ki sta tudi favorita. Vseeno mislim, da moramo razmišljati od dirke do dirke. Imamo dobro ekipo v Yamahi. Trdo delamo, ampak pred seboj imamo zelo težek izziv. Zagotovo sta oba (Marquez in Dovizioso op. p.) velika favorita, zato moramo delati, da bomo lahko bolj konkurenčni. Poskušali bomo ostati bližje Marquezu, ker prednost 10 sekund je ogromna. Raje bi videl, da bi imel prednost 3 sekunde in da ga lahko na progi kdaj vidim," je povedal Rossi, ki v prvenstvu za Špancem trenutno zaostaja 14 točk.

Foto: Gulliver/Getty Images

Doviziosa velika prednost ne skrbi

Andrea Dovizioso, tretji na dirki v Argentini, se s tem manj obremenjuje, saj meni, da je bil Marquez v lanski sezoni še bolj dominanten. "Razlika, ki si jo je ustvaril Marquez, je pomembna, ampak bi bila lahko še večja. Lani nas je lahko premagal še z večjo razliko, zato ne me to toliko ne skrbi. Težava je bila, da je imel boljši tempo, medtem ko smo šli mi počasneje. Nismo imeli možnosti, da bi se borili z njim," je povedal Dovizioso.

Ni želel delati neumnih napak

Dovizioso je med drugim razkril, zakaj v zadnjem krogu ni poskušal prehiteti Rossija. Kot dejal ga je bilo strah, da bi zletel s steze, potem ko na določenih delih steze ni imel nobenega oprijema.

"Nisem želel delati neumnih stvari, saj bi s tem v zadnjem krogu izgubil 16 točk. To ne bi bila dobra ideja. Med dirko nisem bil najbolj zadovoljen s pnevmatikami, saj v primerjavi z Marcom nisem bil dovolj hiter in prav tako nisem mogel narediti razliko proti Rossiju. Valentino je lahko zelo dobro spremljal mojo vožnjo in lahko je naredil načrt, kako me lahko prehiti v zadnjem krogu. Na to nisem mogel odgovoriti," je še povedal 33-letni voznik Ducatija.