Marquez prepričljivo do zmage, Rossi v boju za drugo mesto ugnal rojaka

Rossi je v tesnem boju v zadnjem krogu prehitel rojaka Andreo Doviziosa (Ducati), zmagovalca prve dirke sezone v Katarju.

Potem ko je Marquez obrambo naslova v tej sezoni začel s tesnim porazom na uvodni dirki v Katarju, ko ga je za 23 tisočink prehitel Dovizioso, je bila danes zgodba povsem drugačna. Španec je takoj pobegnil in tekmecem pokazal, da ga zanima le zmaga, že po nekaj krogih pa se je tako oddaljil, da jim je prepustil le boj za drugo stopničko.

"Vse je bilo v redu. Lahko sem samo pritiskal do konca, šlo mi je tako dobro, da so me pred koncem opozorili, da lahko tudi malo upočasnim in varčujem z gumami. Občutek je bil res super," je bil dobre volje po dirki branilec naslova.

Italijanski spopad za drugo mesto

Dovizioso, Rossi in Jack Miller so bili sprva v boju za stopničke, Cal Crutchlow pa je iz te bitke izpadel, ker mu je vodstvo tekmovanja prisodilo kazensko vožnjo skozi bokse zaradi prehitrega štarta, kar je pomenilo, da lanski zmagovalec te dirke nima več možnosti za vidnejši dosežek.

V drugi polovici dirke sta bila Rossi in Dovizioso tista, ki sta vodila skupno zasledovalcev oziroma preostanka karavane. Danilo Petrucci, Miller in Maverick Vinales pa so čakali na svojo priložnost, a je kmalu postalo jasno, da sta v boju za drugo stopničko ostala le še Dovizioso in Rossi.

Ducatijev dirkač je bil pred zadnjim krogom v boljšem položaju, toda Rossi je bil dovolj blizu, da ga je uspešno napadel. Dovizioso ni imel odgovora, tako da je izkušeni Yamahin dirkač brez težav prepeljal ciljno črto kot drugi, rojaku pa prepustil najnižjo stopničko.

"Dobro smo delali celoten konec tedna in zaslužili smo si"

"Vesel sem, vesel zase in za ekipo. Res smo dobro delali celoten konec tedna in zaslužili smo si. Počutim se, kot da sem spet mlad, dolgo je že, odkar sem bil nazadnje na stopničkah. A danes sem videl, da imam lepe možnosti, zato sem napadel Andreo," se je smejalo Rossiju, ki je bil na stopničkah prvič po Nemčiji 2018.

Malo slabše volje je bil Dovizioso, a je vendarle priznal, da je bilo tretje mesto maksimum: "Zadovoljen sem s točkami, ne pa s svojim nastopom. Očitno ni bilo prave taktike, nisem mogel odgovoriti na napad Valentina. Tretje mesto je v redu, a kaj, ko je bilo čisto blizu tudi drugo."

Moridelli in Vinales poskrbela za nekaj drame

Za nekaj drame sta v zadnjem krogu poskrbela dirkača na Yamahah; Franco Morbidelli na poltovarniški je skušal napasti drugega tovarniškega dirkača Mavericka Vinalesa, a ga je zadel in oba sta zletela po tleh. S tem sta Millerju omogočila preboj na četrto mesto, Alex Rins pa je solidno dirko, ki jo je začel šele na 16. mestu, končal kot peti.

💢 @FrankyMorbido12 and @mvkoficial12 crash on the last lap



Marquez je z današnjo zmago s 45 točkami prevzel vodstvo v SP, Dovizioso jih ima 41, Rossi pa 31.

V šibkejših razredih moto2 in moto3 sta slavila Italijan Lorenzo Baldassarri in Španec Jaume Masia. V moto2 sta na stopničkah končala še Avstralec Remy Gardner in Španec Alex Marquez, v moto3 pa Južnoafričan Darryn Binder in Italijan Tony Arbolino.

SP se bo nadaljevalo čez 14 dni v teksaškem Austinu.

Izidi: MotoGP: 1. Marc Marquez (Špa/Honda) 41:43,688 2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) + 9,816 3. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 10,530 4. Jack Miller (Avs/Ducati) 12,140 5. Alex Rins (Špa/Suzuki) 12,563 6. Danilo Petrucci (Ita/Ducati) 13,750 ... SP skupno (2): 1. Marc Marquez (Špa/Honda) 45 2. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 41 3. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 31 4. Alex Rins (Špa/Suzuki) 24 5. Danilo Petrucci (Ita/Ducati) 20 6. Cal Crutchlow (VBr/Honda) 19 ... Moto2: 1. Lorenzo Baldassarri (Ita/Kalex) 39:46,000 2. Remy Gardner (Avs/Kalex) + 1,244 3. Alex Marquez (Špa/Kalex) 1,817 ... SP skupno (2): 1. Lorenzo Baldassarri (Ita/Kalex) 50 2. Remy Gardner (Avs/Kalex) 33 3. Marcel Schrötter (Nem/Kalex) 26 ... Moto3: 1. Jaume Masia (Špa/KTM) 38:54,562 2. Darryn Binder (JAR/KTM) + 0,108 3. Tony Arbolino (Ita/Honda) 0,187 ... SP skupno (2): 1. Kaito Toba (Jap/Honda) 31 2. Lorenzo dalla Porta (Ita/Honda) 29 3. Jaume Masia (Špa/KTM) 25 ...

