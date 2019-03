Marquez najhitrejši v kvalifikacijah v Argentini

Za najhitrejšo trojico so kvalifikacije na dirkališču Termas de Rio Hondo končali italijanski veteran Valentino Rossi (Yamaha), Avstralec Jack Miller (Pramac Ducati) in Italijan Franco Morbidelli (SRT Yamaha).

V šibkejših razredih moto2 in moto3 sta bila v kvalifikacijah prav tako najboljša Španca, Xavi Verge in Jaume Masia. V moto2 sta drugi in tretji čas dosegla Nemec Marcel Schrotter in Švicar Thomas Lüthi, v moto3 pa še en Španec Aron Canet in Italijan Tony Arbolino.

Prvo dirko sezone je pred tremi tedni v Katarju dobil Dovizioso pred Marquezom in Britancem Calom Crutchlowom.

Dirka v elitnem razredu motoGP bo v nedeljo v Argentini na sporedu ob 20. uri po slovenskem času.

