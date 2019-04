Sta Rossi in Marquez le zakopala bojno sekiro? #video

Po dirki sta si le segla v roke

Marc Marquez in Valentino Rossi sta že nekaj časa na bojni nogi in praktično nista spregovorila niti besede. Lani je Rossi na eni izmed novinarskih konferenc celo zavrnil roko sprave Marqueza in kazalo je, da dirkača ne bosta nikoli zakopala bojne sekire. V Argentini je le posijal žarek upanja, ko sta si dva velika rivala po koncu tekme segla v roke.

Marc Marquez je tokrat vozil svojo dirko, saj je od samega začetka vodil, njegova prednost pa se je le povečevala. Lanski svetovni prvak je tekmo končal dobrih devet sekund pred najbližjim zasledovalcem Valentinom Rossijem, ki se je po dolgem času znova zavihtel na stopničke.

Foto: Gulliver/Getty Images

Španec je imel dva načrta

Marquez je imel pred dirko dva načrta. Prvi je bil, da mu uspe dober štart in da si poskuša že na začetku zagotoviti prednost. Plan B je bil, da se, če mu ne bi uspel dober štart, vozi v ozadju in nato pritisne na plin proti koncu dirke.

"Štart je bil odličen in bil sem zelo osredotočen. V prvem krogu sem videl, da sem hitrejši, in še naprej pritiskal. Vedel sem, da si v prvih krogih lahko zagotovim veliko razliko, kar je bila tudi naša strategija. Na koncu dirke nisem vozil stoodstotno, saj sem želel zmanjšati tveganje," je po tekmi dejal Marquez, ki je zmagal za nekaj več kot devet sekund razlike, kar je njegova najbolj gladka zmaga.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Vesel sem, ampak tako moram nadaljevati, ker se bomo morali na dirkah, ki prihajajo, bolj boriti. Dokler imamo takšen občutek, moramo izkoristiti potencial in vzeti 25 točk. Ta konec tedna sem bil v zelo dobri formi, in ko imaš tako dober občutek, je vse lažje," je še povedal 26-letni Španec

Foto: Gulliver/Getty Images

Rossi se je počutil kot v mladih letih

Veliko bolj zanimivo je bilo v boju za drugo mesto, ko je Valentino Rossi v zadnjem krogu prehitel Andreo Doviziosa. Voznik ni mogel odgovoriti na napad in na koncu se je moral zadovoljiti s tretjim mestom. Za Rossija so bile po lanskem juliju to prve stopničke.

"Vesel sem zase in za svojo ekipo, ker je minilo že kar dolgo časa, odkar smo bili na stopničkah. Lani na koncu sezone sem naredil dve napaki. Zelo sem vesel. Potrebovali smo ta rezultat. Dobro smo delali od petka, vozil sem kot v mladih letih in zelo užival."

Vedel je, kje lahko prehiteva

Bila je dobra dirka. Pričakoval sem, da bom imel boljši tempo kot Dovi (Andrea Dovizioso, op. p.). Ostal sem zadaj in na koncu sem bil na treh točkah hitrejši kot on. Poskusil sem v zadnjem krogu in izšlo se je," je po tekmi razlagal 40-letni Rossi, ki je pred časom dejal, da si pušča odprta vrata za nadaljevanje kariere.