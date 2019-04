Valentinu Rossiju je še kako žal

Valenitno Rossi je bil na uvodu dirke na drugem mestu in videti je bilo, da bo Marc Marquez znova odpeljal svojo dirko. Španec je na veliko presenečenje vseh padel in se ni več vrnil na stezo. Rossi je prišel v vodstvo in kazalo je, da bi lahko zmagal prvič po letu 2017.

What can you say about @ValeYellow46! 👏👏👏



40 years old and still challenging for wins! 🙌#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/s8Zmvaw5op