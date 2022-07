Favoriti v Mačkovcih niso dovolili presenečenj

Za konec tekmovalnega sporeda so se pomerili dirkači v najmočnejših razredih MX2 in MX Open, ki so tako, kot je običajno, vozili skupaj. Presenečenj ni bilo. Peter Irt (AMD Irt brothers) je v prvi vožnji po malce boljšem startu prevzel vodstvo, a ga je že po dveh krogih dohitel in tudi prehitel Jan Pancar (AMD Šentvid pri Stični), ki vodstva nato do konca ni več izpustil iz rok. Irt je cilj prečkal drugi, na tretjem mestu pa je v cilj pripeljal Miha Bubnič (Društvo ACJ sport).

Druga vožnja razreda MX Open je bila ponovitev prve, a z majhno razliko. Pancar je namreč bolje startal in vodil od začetka do konca. Ciljno črto je prečkal še z večjo prednostjo pred tekmeci kot v prvi vožnji. Končni vrsti red skupno na dirki: prvi Pancar, drugi Irt in tretji Bubnič.

Milec razred zase v Sloveniji

V razredu MX2 je Luka Milec (AMD Orehova vas) pokazal, da je v izvrstni formi in da v tem trenutku v slovenskem prvenstvu nima enakovrednega nasprotnika. Obe vožnji je prepričljivo dobil z veliko prednostjo in tako stopil na najvišjo stopnico zmagovalnega odra. Drugi je obe vožnji končal Gal Hauptman (AMD Šentvid pri Stični). Po dveh tretjih mestih je tudi končno tretje mesto dirke v Mačkovcih pripadlo avstrijskem dirkaču Michaelu Lacknerju.

Tudi kategorija MX125 je postregla z izjemnimi boji na stezi. Tilen Demšič (AMD Orehova vas) je z maksimalnim izkupičkom petdesetih točk osvojil skupno prvo mesto na dirki, drugo je pripadlo Žanu Ovnu (AMD Šentvid pri Stični), tretje pa Luki Kranjcu (AMD Irt brothers).

V kategoriji MX85 je slavil Lukas Osek (Motokross ski Gajser team), drugi je bil Miha Vrh (MX Moto društvo Bistrc), tretji pa Madžar Aron Katona. V kategoriji MX65 je bil prepričljivo najboljši Alex Novak (AMD Brežice). V razredu MX50 z najmlajšimi tekmovalci je zmagal Matic Maček (AMD Vurberk), ki si je privozil zmago v obeh dirkah.

Zelo vroče vreme in visoke temperature so organizatorjem postavili velik izziv pri pripravi proge in pogojev za dirkanje. Do izraza so prišle več kot petdesetletne izkušnje AMD Štefan Kovač Murska Sobota z organizacijo dirk tovrstnega ranga, kar ni ostalo neopaženo.

Organizatorja so pohvalili tudi tekmovalci, ki se dobro zavedajo, kakšne težave pomeni vroče in suho vreme, kakršno je bilo tokrat v Mačkovcih, so še zapisali pri AMZS.