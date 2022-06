V Škednju najboljši Peter Irt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Motokrosisti so danes odpeljali tretjo dirko državnega prvenstva. V Škednju sta bila v najmočnejših razredih MX open in MX2 najboljša Peter Irt in Luka Milec.

Tekmovalci v razredih MX2 in MX open so vozili skupaj, zato je bilo na startu 20 slovenskih voznikov ter še trije avstrijski in en hrvaški. Najhitrejši v kvalifikacijahje po manjši napaki v prvi vožnji nekaj časa vozil na četrtem mestu, a se je hitro zbral ter se prebil v vodstvo, ki ga nato ni več izpustil iz rok ter je prvo vožnjo suvereno dobil. V tem razredu je Irt drugič bolje startal ter vodil do cilja. Drugo mesto iz prve vožnje je ponovil avstrijski tekmovalec, tretje pa

V razredu MX2 Luka Milec ni imel enakovrednega nasprotnika in je z veliko prednostjo prvi prečkal cilj pred drugouvrščenim Galom Hauptmanom, sekundo za Hauptmanom pa je v cilj pripeljal Denis Jakša. V drugi vožnji je spet zmagal Milec, Jakša in Hauptman pa sta zamenjala mesti, tako da je bil takšen tudi končni vrstni red na mestih dve in tri.

Žan Oven je z dvema posamičnima zmagama slavil v razredu do MX125, drugo in tretje mesto sta z enakima uvrstitvama v obeh vožnjah osvojila Tilen Demšič in Nik Podobnik.

V razredu MX65 je slavil Alex Novak, v razredu MX85 pa so po padcu v drugi vožnji morali dirko sicer prekiniti, a je obveljal vrstni red zadnjega odvoženega kroga. Skupne zmage se je veselil Miha Vrh.

Člani AMD Slovenske Konjice so sicer uspešno izvedli tretjo dirko za DP, dirkači so imeli zaradi vročine in suhega vremena kljub namakalnemu sistemu le nekaj težav s prahom.

Četrta dirka sezone DP v motokrosu bo 3. julija, ko jo bo AMDiz Murske Sobote pripravilo na progi v Mačkovcih.