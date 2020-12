F1 zaostrila varnost pred dirko v Sahirju

Za začetek so morali organizatorji predzadnje dirke sezone na kraju nesreče, kjer je Grosjean pri 250 km/h povsem razdejal kovinsko ograjo, namestiti zaščitne gume. Te so dodali tudi v nadaljevanju tretjega ovinka, z zaščitnimi gumami so zamenjali tudi ograjo v devetem ovinku, dodatno pa so zaščitili še nekatere druge dele steze.

Grosjean se je iz bolida, ki so ga zajeli plemeni, potem ko ga je sila udarca ob ogrado razpolovila, rešil sam in jo odnesel brez večjih poškodb. Opekel si je dlani, a kljub dobremu stanju ne bo startal na VN Sahirja.

Dirkače tokrat čaka "sprinterska konfiguracija" steze v Bahrajnu. Namesto 15 ovinkov jih bo tokrat le enajst, krog pa bo dober kilometer in pol krajši, po predvidevanjih pa bo dolg okoli 54 sekund. Dirkači, med katerimi ne bo že okronanega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona (okužba z novim koronavirusom), bodo morali v nedeljo na dirki opraviti s 87 krogi.

Zadnja dirka sezone, VN Abu Dabija, bo na sporedu 13. decembra.

