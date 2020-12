"To, da bom del formule 1 prihodnje leto, je izjemno. Brez besed sem. Zahvalil bi se rad ekipi Haas, Ferrariju in njegovi akademiji za zaupanje," je v izjavi za javnost preko družbenih omrežij sporočil mladi Mick Schumacher. Pri ameriškem moštvu Haas bo dirkal skupaj z Rusom Nikito Mazepinom, medtem ko moštvo zapuščata Danec Kevin Magnusse in Francoz Romain Grosjean, ki se je poškodoval na dirki za VN Bahrajna.

Exciting times! 😁



Hear from @SchumacherMick as he signs for the team from next season 👇#HaasF1 pic.twitter.com/Ev01Z8TOVb — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020

Schumacher mlajši bo v svet formule 1 prestopil iz formule 2, kjer je dve sezoni dirkal za italijansko ekipo Prema, članico Ferrarijeve akademije mladih voznikov. Pred zadnjo preizkušnjo sezone vodi v skupnem seštevku prvenstva.

Germany’s @SchumacherMick joins Haas F1 Team as part of our all-new driver lineup for the 2021 Formula 1 season ⤵️#HaasF1https://t.co/P20qleWLac — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020

Od nekdaj je želel slediti očetovim stopinjam

21-letni dirkač je v nedavnem pogovoru za Playboy priznal, da si je že od mladih nog želel slediti očetovim stopinjam dirkača.

"Star sem bil 11 let, sedel sem v dirkalnem tovornjaku z očetom na dirkališču za karting v Kerpnu. Pogledal me je v oči in vprašal: 'Ali si resen glede dirkanja?' Preprosto sem le prikimal," se spominja Schumacher.

Baby @SchumacherMick first got behind the wheel with his father Michael at just one year old 🥺#F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/2RYP9aQ061 — Formula 1 (@F1) December 2, 2020

"Vse od takratnega pogovora z očetom sem vse v svojem življenju podredil dirkanju in cilju, da se prebijem v formulo 1," je še dejal Mick Schumacher.

