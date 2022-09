Charles Leclerc bo na Ferrarijevi domači dirki v Monzi na prvem štartnem mestu. Najhitrejši je bil na kvalifikacijah. Ob njem bo George Russell, ki je bil sicer šesti, a bodo Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Perez in Lewis Hamilton (na kvalifikacijah na mestih od dve do pet) prejeli pribitek štartnih mest.

Charles Leclerc (Ferrari), ki je tifosom v Monzi obljubil zmago, je odpeljal izjemen kvalifikacijski čas, 1:20,161. Na VN Italije je zmagal že pred tremi leti. Bil je dobro desetinko hitrejši od Maxa Verstappna (Red Bull). Samo še tretji Carlos Sainz (Ferrari) je v zadnjem delu kvalifikacij zaostal manj kot sekundo, a bo štartal iz začelja. Ob Leclercu bo v prvi štartni vrsti še George Russell (Mercedes), ki je bil na kvalifikacijah šesti. V drugi vrsti bosta voznika McLarna, ki sta lani v Monzi dosegla dvojno zmago: Lando Norris in Daniel Ricciardo, ki sta sicer kvalifikacije končala na sedmem oziroma osmem mestu.

Tribune so bile polne že v soboto. Foto: Reuters "S krogom sem zelo zadovoljen. Za zdaj imamo odličen konec tedna. Upam, da lahko ponovim zmago iz leta 2019," je ob navdušenju na tribunah v prvi izjavi povedal Monačan, ki je letos dobil tri dirke in v skupnem seštevku zaostaja 109 točk za vodilnim Verstappnom. To bo njegov 17. "pole position" v formuli 1, dirkal pa bo za šele šesto zmago. Podobno razmerje ima tudi v letošnji sezoni: osem najboljših štartnih položajev, a le tri zmage.

VN Italije, kvalifikacije:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:20,161

2. Max Verstappen (Red Bull)* +0,145

3. Carlos Sainz (Ferrari)* +0,268

4. Sergio Perez (Red Bull)* +1,045

5. Lewis Hamilton (Mercedes)* +1,363

6. George Russell (Mercedes) +1,381

7. Lando Norris (McLaren) +1,423

8. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,764

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +2,487

10. Fernando Alonso (Alpine) brez časa



11. Esteban Ocon (Alpine)*

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)*

13. Nyck De Vries (Williams)

14. Guanju Džov (Alfa Romeo)

15. Juki Cunoda (Alpha Tauri)*



16. Nicholas Latifi (Williams)

17. Sebastian Vettel (Aston Martin)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Kevin Magnussen (Haas)*

20. Mick Schumacher (Haas)*



* dobil bo še pribitek kazenskih mest zaradi menjave motorja ali menjalnika

Debi De Vriesa v Williamsovem dirkalniku

Z Williamsov ta konec tedna dirka Nyck de Vries. Sploh prvič v formuli 1. Foto: Guliver Image Dobro je dirkal Mercedesov rezervni voznik Nyck de Vries, ki je zaradi vnetja slepiča Alexa Albona v zadnjem hipu vskočil v Williamsov dirkalnik. V drugem delu kvalifikacij je vozil proti deseterici, nato pa storil napako pred petim zavojem in osvojil 13. mesto. Drugi del kvalifikacij je bil zadnji za Estebana Ocona (Alpine), ki je dosegel 11. čas. Se je pa po nekaj slabih kvalifikacijskim dosežkih tokrat vendarle med deseterico uvrstil Ricciardo, lanski zmagovalec Monze.

Zaradi različnih kazni (menjave posameznih delov v pogonskem sklopu ali celotnega motorja ali menjalnika), ki jih bodo pripisali kar devetim voznikom, štartna vrsta ne bo enaka kvalifikacijskim rezultatom. Verstappen in Ocon bosta dobil pet štartnih mest kazni, Perez deset, Schumacher, Bottas in Magnussen 15, Sainz, Hamilton in Cunoda pa bodo štartali iz zadnjih treh mest. Aktualni svetovni prvak Verstappen bo tako na sedmem štartnem mestu, Perez na 13., Sainz na 18. in Hamilton na 19.

Štart 16. dirke sezone, zadnje v Evropi, bo v nedeljo ob 15.00.