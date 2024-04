Pancar ob odsotnosti Gajserja dokazal, da sodi v elitni razred

Z dirko na progi Prilipe, ki so jo organizirali člani AMD Brežice, se je v nedeljo začelo letošnje državno prvenstvo v motokrosu. Kljub nekaj manjšemu številu prijavljenih dirkačev, so na prvi dirki sezone potekali napeti boji, v katerih je med elito prepričljivo slavil dirkač razreda MXGP med elito motokrosa Jan Pancar.

Tekmovalci v dveh najmočnejših razredih MX Open in MX 2 so vozili skupaj. V najmočnejšem je Jan Pancar (AMD Šentvid pri Stični) ob odsotnosti Tima Gajserja, ki na dirkah državnega prvenstva že nekaj let ne nastopa, ponovno dokazal, da sodi v elitni razred svetovnega motokrosa. Nabral si je veliko prednost in brez težav dobil obe vožnji. Dirko si je vzel predvsem kot dober trening pred nadaljevanjem svetovnega prvenstva MXGP. To se prihajajoči konec tedna nadaljuje z VN Portugalske, ki jo bomo s prizorišča podrobno spremljali tudi na Sportalu.

V Prilipah se je Pancarju najbolj približal Žan Žaler (TRK Tajfun šport), ki je prvo vožnjo končal drugi, na tretjem pa se je v cilj pripeljal Denis Jakša (MK Gradolux racing team). Povsem enak je bil vrstni red tudi na koncu druge vožnje, kar je pomenilo, da so vozniki v enakem zaporedju stali tudi na zmagovalnih stopnicah.

Jaka Peklaj upravičil vlogo favorita

Jaka Peklaj (AMD Šentvid pri Stični) je bil v razredu MX 2 v vlogi favorita in je ta naziv tudi upravičil. Poškodba kost v dlani je torej preteklost. Prvo vožnjo je opravil suvereno in brez večjih težav prvi prečkal cilj. Drugi je bil Žan Oven (AMD Šentvid pri Stični), tretji pa se je v cilj pripeljal Tilen Demšič (Športno društvo Tiga243).

Jaka Peklaj je bil v razredu MX 2 v vlogi favorita in je ta naziv tudi upravičil. Foto: Matej Podgoršek

Tudi druga vožnja je potekala po podobnem scenariju. Peklaj je bil znova najhitrejši in je prvi prevozil ciljno črto. Sledil mu je Oven, na tretje mesto pa se je prebil Alen Gajser (Športno društvo Tiga243). Peklaj si je privozil skupno zmago na dirki, družbo na zmagovalnem odru pa sta mu delala drugi Oven in tretji Gajser.

V razredu MX 125 je bil v skupnem seštevku najboljši Miha Vrh (MX Moto društvo Bistrc), v MX85 Alex Novak (AMD Brežice), v MX65 Tim Repnik (MX klub LM237), med najmlajšimi v MX 50 pa na skrajšani in prilagojeni progi Maks Sedlašek (ŠD MX Akademija Sašo Kragelj). Med starejšimi veterani je izstopal Bogomir Gajser (Motocross ski Gajser team), med mlajšimi pa Leon Ferš (AMD Vurberk).

Druga dirka DP bo v Mačkovcih 23. junija. Sezona se bo po šestih preizkušnjah končala v Dolini pod Kalom 20. oktobra.