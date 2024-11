Dirka v Monzi do vključno 2031

Na spletni strani tekmovanja so zapisali, da je podaljšanje pogodbe sledilo prizadevanjem organizatorjev tekmovanja v Monzi po modernizaciji prizorišča. Stezo v Monzi so zgradili leta 1922, del svetovnega prvenstva F1 pa je vse od prve izvedbe leta 1950 z izjemo leta 1980, ko je bila podvržena obsežni prenovi.

Monza velja za eno najbolj legendarnih in najhitrejših stez, še vedno namreč drži rekord po najhitrejšem krogu v zgodovini F1 s povprečno hitrostjo 264,362 km/h. Krog je v kvalifikacijah uspel Britancu Lewisu Hamiltonu na poti do najboljšega startnega položaja pred štirimi leti. Letošnji dirkaški vikend za veliko nagrado Italije si je sicer skupaj ogledalo 335.000 navijačev, dirko pa je na veselje domačih pristašev Ferrarija dobil Monačan Charles Leclerc.

"Presrečni smo, da bo Monza ostala del koledarja F1 vse do leta 2031. Monza je v osrčju zgodovine F1, vzdušje pa je na tem dirkališču vsako leto nekaj edinstvenega," je dejal direktor F1 Stefano Domenicali.

"Zadnja obnova in načrtovane investicije v infrastrukturo kažejo na dolgoročno zavezo organizatorjev, zato bi se rad za vsa prizadevanja zahvalil predsedniku Avtomobilskega kluba Italije, italijanski vladi in regiji Lombardiji, ker še naprej kažejo strast in zvestobo do tega športa," je še dodal nekdanji šef Ferrarija.

Letošnja sezona se bo po dirki v Las Vegasu, kjer je četrti naslov svetovnega prvaka osvojil Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), nadaljevala ta konec tedna v Katarju. Sezona 2024 se bo končala 8. decembra z VN Abu Dabija.